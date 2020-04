Serialul “Medici: Conducatorii orasului Florenta”/ “Medici: The Magnificent” este o productie impresionanta, care abordeaza o perioada a transformarilor politice si culturale importante ale Florentei secolului al XV-lea, sub influenta lui Lorenzo de Medici, supranumit Magnificul, datorita calitatilor sale extraordinare de diplomat si de protector al culturii.

Celebra Familie Medici este in centrul acestei intrigi, cu personaje puternice, care au fascinat generatii intregi. Distributia reuneste nume sonore precum Sean Bean (pe care publicul l-a putut admira in “Urzeala Tronurilor”, Bradley James (“Homeland”/”Homeland-Retaua Terorii”) sau Raoul Bova (“The Tourist”/”Turistul”). Serialul este regizat de Jon Cassar, Jan Michelini si Christian Duguay, si este o coproductie internationala Rai Fiction, Lux Vide, Big Light Production si Altice Group.

Serialul “Medici: Conducatorii orasului Florenta” ne poarta in Florenta anului 1469, cand tanarul Lorenzo de Medici (interpretat de Daniel Sharman), fratele sau, Giuliano (Bradley James), si un grup de tineri artisti stransi in jurul geniului Sandro Botticelli abandoneaza trecutul pentru a pasi intr-o noua era a revolutiei creative si politice. Aceasta decizie de schimbare ii aduce in conflict deschis cu liderul altei familii influente din Florenta, bancherul Jacobo Pazzi, interpretat cu forta de Sean Bean. Pazzi nu se va da in laturi de la nimic pentru a-l invinge pe Lorenzo, iar ciocnirea dintre cei doi da nastere unei dintre cele mai puternice intrigi ale istoriei, conspiratia Pazzi.

O impresionata readucere la viata a unei lumi dominate de pasiuni extraordinare, de nevoia de schimbare, in perioada infloritoare a Renasterii. De la interioare si exterioare spectaculoase, vesminte somptuoase, mergand pana la cele mai mici detalii, serialul este o adevarat fresca a acelei perioade fertile, dar si incarcate de dramatism.

Nu pierdeti, in curand, la Kanal D, serialul “Medici: Conducatorii orasului Florenta”, cu Daniel Sherman si Bradley James in distributie, o interesanta calatorie in trecutul indepartat al Renasterii italiene.