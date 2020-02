Cuplul Gaffur - Saniye au parte de o mare dezamagire. Desi credeau ca vor deveni parinti, Saniye isi da o veste socanta sotului ei.

Suferinta lui Gulten continua. De cand Yilmaz a luat-o sub “aripa lui protectoare”, tanara, care este indragostita nebuneste de chipesul barbat, spera ca acesta sa o ceara in casatorie. Yilmaz insa, are alte planuri.

Sermin nu se potoleste. Dupa ce i-a adus acuze lui Gulten, ca i-ar fi furat bijuteriile, femeia insista sa gaseasca “hotul”, si face un adevarat scandal la mosia Yaman. Sabahattin, care stie adevarul despre Sermin si, satul de calomniile pe care sotia le “imparte” cu atata convingere, apeleaza la o strategie inedita pentru a scapa de ea. Sermin este “incoltita”.

Nu ratati azi un nou episod din ”Ma numesc Zuleyha”, de la 20.00, la Kanal D.