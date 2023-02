Seya numără secundele înainte să își cunoască bebelușul. Cântăreața este pe punctul de a naște: “Deja intru în panică”

In articol:

Seya este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubitul ei, pe care îl va face cât mai curând tată.

Seya, la un pas să nască

Vedeta așteaptă cu sufletul la gură momentul în care își va strânge în brațe pentru prima oară fetița, însă se pare că micuța se lasă așteptată.

Seya trăiește cele mai tensionate clipe din viața sa. Însărcinată în 40 de săptămâni și 3 zile, fosta concurentă „Puterea dragostei” numără secundele până își va cunoaște fetița.

Seya trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubitul ei și, deși au fost separați pentru o vreme, împăcare i-a făcut mult mai puternici și dornici de un viitor împreună. Cei doi vor deveni părinți pentru prima dată, însă micuța se lasă așteptată.

Pe timpul sarcinii, artista a luat în greutate 30 de kilograme, însă nu se simte afectată de acest aspect, dorindu-și doar ca fiica ei să fie sănătoasă, iar nașterea una ușoară. Seya a ales deja un nume pentru micuță, acesta fiind Nectaria.

„ Am 40 de săptămâni și 3 zile și deja intru în panică. Am ales să nasc pe cale naturală și am mers la spital crezând că a venit momentul, dar nu s-a întâmplat. Medicul mi-a spus să merg acasă și să revin după două zile ca să mă monitorizeze și să vadă dacă totul e în regulă cu copilul.

Am emoții mari. S-a întors cu capul în jos, dar nu sparge și ea «gheața»! Cred că mi-e atât de greu cu așteptarea asta și pentru că i-am luat lucrurile cu două luni înainte. Stau și mă uit la ele zilnic și mă întreb când mai vine fata asta.

Mi-aș dori, în același timp, să nasc de ziua mamei mele, pe 5 Februarie. Ar fi cel mai frumos cadou atât pentru noi, cât și pentru ea. Soțul așteaptă și el cu nerăbdare și mi-a promis că va intra cu mine în sala de nașteri. El a făcut medicină veterinară, așa că sper să nu leșine acolo lângă mine!”, a mărturisit Seya, pentru fanatik.ro.

Seya, așteaptă cu sufletul la gură momentul în care va naște [Sursa foto: Instagram]

Seya a acumulat 30 de kilograme în timpul sarcinii

Seya este nerăbdătoare să trăiască momentul în care își va lua fetița în brațe. Artista simte că timpul trece din ce în ce mai lent și nu se poate gândi la nimic altceva, decât la naștere.

Vedeta a acumulat în timpul sarcinii 30 de kilograme și se gândește deja cum va da jos kilogramele în plus. Seya a mărturisit că a avut multe pofte de-a lungul sarcinii, însă în ultima perioadă a mâncat doar portocale și ruladă cu ciocolată.

„ Sper să mă ajute și vârsta să le dau jos cât mai repede. Am avut multe pofte în timpul sarcinii, dar în ultimele zile am mâncat doar portocale și ruladă cu ciocolată. Aseară am făcut o tochitură, dar mi s-a făcut rău de la miros și nu am putut să mă ating de ea. Nu mai pot deloc să mănânc carne.”, a mai spus Seya.

Seya [Sursa foto: Instagram]