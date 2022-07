Seya se pregătește să devină mămică! Când urmează să nască, dar și cu ce probleme s-a confruntat tânăra? ”Am chemat ambulanța! M-am speriat” | EXCLUSIV

In articol:

Seya a anunțat că este gravidă în trei luni și abia așteaptă să devină mămică. Prezentă în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Seya a vorbit despre sarcină, dar și despre problemele pe care le-a întâmpinat în urmă cu o zi, atunci când a chemat ambulanța, fiindcă se simțea foarte rău, vomita, o durea capul și nu se mai putea mișca.

Seya, probleme în timpul sarcinii

Cântăreața a dezvăluit cum a reacționat iubitul ei când a primit vestea că va fi tătic, dar și de ce va face și nunta și botezul în aceeași zi. Seya și-a arătat burtica de graviduță, a spus câte kilograme s-a îngrășat în sarcină și ce s-a văzut la prima ecografiei a bebelușului.

Seya se pregătește să devină mămică și este mai fericită ca niciodată. Chiar dacă sarcina este la început, tânăra abia așteaptă să îl aducă pe lume pe cel mic. În urmă cu puțin timp, a avut nevoie de îngrijiri medicale, așa că a apelat la ambulanță. Aceasta a povestit ce i s-a întâmplat, dar și ce sex și-ar dori să aibă bebelușul ei.

"Am făcut toxiinfecție alimentară. Am chemat ambulanța. M-am speriat. A venit și m-am calmat. Până acum, pe timpul sarcinii, nu am avut grețuri. (...) Eu simt că va fi băiețel, e pur și simplu un instinct. Eu sunt mai nebunatică, nu aș putea să fiu mamă de fetiță, nu am așa multă răbdare. Dacă e fată aș vrea să o cheme Anastasia, iar dacă e băiat, m-am gândit la Iacob. Bebelușul se va naște pe la sfârșitul lunii ianuarie.", a declarat Seya.

Cum s-a cunoscut Seya și iubitul ei?

Seya poate spune că și-a găsit jumătatea. Mădălin, actualul ei iubit și tatăl copilului, și-a dorit din prima o familie cu ea. Iată cum s-au cunoscut și când își vor uni destinele.

"Suntem foarte diferiți, el e chiar opusul meu. El e foarte calm, liniștit, eu sunt mai agitată, fac din țânțar armăsar. Suntem împreună de un an. L-am cunoscut, pe net, pe Instagram. El m-a abordat, are un magazin online și m-a rugat să îi fac reclamă. Ne-am întâlnit să iau produsele, iar după aceea s-a întâmplat să ieșim. Fiorii au apărut de la prima întâlnire, a fost un fel de sclipire.(...) O să facem nunta odată cu botezul, la anul, am zis să fie o singură cheltuială.", a mărturisit Seya, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

