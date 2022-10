In articol:

Sfânta Parascheva 2022. An de an, la data de 14 octombrie, are loc sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei.

Sfânta Parascheva 2022. Când începe pelerinajul de la Iași

Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași este considerată ocrotitoarea Moldovei și este una dintre cele mai populare sfinte din România.

În fiecare an, cu ocazia cinstirii Sfintei Parascheva, este organizat un pelerinaj la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde se adună sute de enoriași pentru a se ruga la moaștele sfintei.

Citeste si: Pe ce dată sunt Sfinții Mihail și Gavriil în 2022? În această zi, o mulțime de români își aniversează onomastica

Reprezentanții Mitropoliei din Iași au anunțat că anul acesta racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă din catedrală cu aproximativ o săptămână mai devreme, pe 8 octombrie.

„Pe 8 octombrie începând cu ora 6.00 va începe procesiunea cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, soborul de slujitori ai Catedralei Mitropolitane urmând a aşeza racla Sfintei spre închinare în baldachinul amenajat în curtea Catedralei”, au spus reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, potrivit antena3.ro.

Citeste si: Cine este Sebastian Crăciunescu, bărbatul cu care și-a unit destinul Geta Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Anunțul făcut de Andreea Marin, după 5 ani de relație cu Adrian Brâncoveanu: „Nu am regrete deloc”. Ce decizie a luat fosta „Zână a Surprizelor"..- bzi.ro

Sfânta Parascheva 2022. Când începe pelerinajul de la Iași [Sursa foto: doxologia.ro]

Cum se desfășoară pelerinajul de Sfânta Parascheva 2022

Pelerinajul la Sfânta Parascheva începe pe 8 octombrie, la ora 06:00, când moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi așezate în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Pe 14 octombrie, slujba de Sfânta Parascheva va fi oficiată pe un podium situat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în fața altarului Catedralei Mitropolitane.

Citeste si: Pe ce dată este Sfânta Parascheva 2022? Mii de pelerini se adună la Iași pentru această sărbătoare

Primăria Iași dorește ca evenimentul destinat cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva să revină la amploarea pe care o avea înainte de pandemie. Bugetul total alocat de primărie pentru evenimentele lunii octombrie este de 1,2 milioane de lei.

Pe toată perioada pelerinajului Sfintei Parascheva, în Iași vor fi organizate târguri, conferinţe, spectacole şi focuri de artificii.

Citeste si: Pe ce dată este Sfântul Andrei în 2022? Această zi este declarată sărbătoare legală în România

Sfânta Parascheva 2022. Rugăciune

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupra-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin.

sursă: doxologia.ro