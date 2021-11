Sfântul Andrei 2021, tradiții, obiceiuri şi superstiţii. De ce se ung clanțele cu usturoi

In articol:

Sfântul Andrei 2021, tradiții, obiceiuri şi superstiţii care se ţin la sărbătoarea Sf Andrei, Ocrotitorul României. Vezi de se ung clanțele cu usturoi și de ce se pune grâu la încolțit.

Ziua Sfântului Andrei marchează debutul sezonului sărbătorilor de iarnă, care vor continua cu Sfântul Nicolae, celebrat pe 6 decembrie, şi se vor încheia de Bobotează, pe 6 ianuarie.

Sfântul Andrei 2021, tradiții și obiceiuri

Se spune că în ajun de Sf. Andrei dispare hotarul dintre cele văzute și cele nevăzute. Această noapte este considerată echivalentul Halloween-ului românesc.

Astfel, în noaptea Sfântului Andrei, "umblă strigoii" să fure "mana vacilor", "minţile oamenilor" şi "rodul livezilor". Strigoii sunt spiritele morţilor, care, din diverse motive, n-au mai ajuns pe tărâmul de dincolo şi care, în această noapte, devin periculoase, distrugătoare, aducând calamităţi, boli şi nefericire, potrivit folclor-romanesc.ro.

Sfântul Andrei 2021, tradiții, obiceiuri şi superstiţii [Sursa foto: Shutterstock]

În unele zone ale țării, se fac descântece cu droburi de sare, care mai apoi se îngroapă sub grajdurile animalelor și sunt dezgropate de Sf.

Gheorghe. O dată dezgropate se folosesc ca hrană pentru vite sau se păstrează ca talismane împotriva duhurilor rele.

Fecioarele care vor să îți afle ursitul trebuie să își pună sub pernă busuioc sfințit. Astfel, bărbatul cu care se vor căsători le va apărea în vis. În unele regiuni, se crede că ursitul va apărea dacă fata se aşază goală între două oglinzi, cu o lumânare în mână.

O altă tradiție spune că fetele care vor să își afle ursitul, trebuie să își pună sub pernă 41 de boabe de grâu.

Din bătrâni se respectă tradiția ca de Sfântul Andrei să se pună grâu la încolțit într-un vas cu apă sau în pământ.

Se spune că dacă grâul va crește până la Anul Nou și este înalt și bogat, așa va fi și anul ce va veni pentru persoana care a sădit grâul. Un grâu frumos și înalt semnifică un an prosper și un viitor îmbelșugat, dar și sănătate și succese.

Un alt obicei des întâlnit în noaptea de Sfântul Andrei este acela de a mânca turtă înmuiată în usturoi și de a serba această noapte cu mâncăruri gătite în usturoi.

Sfântul Andrei 2021, superstiţii

În noaptea de Sfântul Andrei se ung porțile, clanțele, ușile, geamurile, dar și grajdurile animalelor cu usturoi pentru a alunga vârcolacii și strigoii. Totodată, oamenii împrăștie firimituri de pâine prin curte pentru ca duhurile rele să nu caute mâncare în casă.

Superstițioșii spun că ​în noaptea de Sfântul Andrei toate animalele vorbesc, iar oamenii care le ascultă vor muri.

O superstiție veche spune că în ajunul Sfântului Andrei, copii din flori se vor face strigoi, potrivit traditii-superstitii.ro.

În noaptea de Sfântul Andrei nu se mătură casa, pentru că se crede că dacă faci acest lucru, lupii îți vor mânca vitele.

O altă superstiție spune că cine lucrează în noaptea Sf. Andrei se va îmbolnăvi de ciumă.

Se crede că așa cum va fi vremea în ziua de Sfântul Andrei, așa va fi toată iarna. Dacă în noaptea de Sfântul Andrei luna va fi plină și cerul senin, iarna va fi moinoasă, iar dacă noaptea de Sf. Andrei, cerul e întunecat, atunci va fi o iarnă grea.

Sfântul Andrei 2021. Rugăciune

Atotputernice Stăpâne, înţelepte şi atotbunule Doamne, Născătorule cel fără de început al Fiului celui dintr-o fiinţă născut şi Purcezător al Sfântului şi Celui de viaţă făcătorul Tău Duh, veşnic şi pururea fiitor; Însuţi pricinuitorule de purcedere, a Cărui mărire este nemărginită, slavă nespusă şi milostivire nemăsurată; Cel ce ne-ai adus pe noi din nefiinţă şi ne-ai cinstit cu chipul Tău cel prea scump; Care ne-ai dăruit nouă nevrednicilor nu numai a Te cunoaşte pe Tine şi a Te iubi, dar încă ce este mai scump, că şi Tată a Te numi pe Tine ne-ai învrednicit. Mulţumim Ţie, Dumnezeule al milostivirii şi al îndurărilor, Cel ce nu ne-ai lăsat pe noi, cei ce am călcat porunca Ta, în mijlocul păcatului şi în umbra morţii; ci ai binevoit a trimite pe pământ, pentru mântuirea noastră, pe Unul-Născut Fiul Tău, prin Care şi veacurile s-au făcut, ca prin întruparea Lui şi prin patimile Lui cele înfricoşătoare, de chinuirea diavolului şi din stricăciunea morţii să ne izbăvim. Mulţumim Ţie, Dumnezeule al dragostei şi al puterilor, că după înălţarea la cer a Preascumpului nostru Mântuitor, ai trimis şi pe Preasfântul Tău Duh peste aleşii Lui ucenici şi apostoli, pentru că prin puterea propovăduirii lor celei de Dumnezeu insuflate pe toată lumea s-o lumineze cu lumina cea curată a Evangheliei Tale. Deci, Însuţi, Iubitorule de oameni, Stăpâne, ascultă acum rugăciunea cea smerita a nevrednicilor fiilor Tăi, că aşa precum ne-ai zidit pe noi numai pentru bunătatea Ta şi ne-ai răscumpărat pe noi pentru îndurarea Ta, aşa ne şi mântuieşte pe noi pentru îndurarea Ta, aşa ne şi mântuieşte pe noi după milostivirea Ta cea neasemănata; fiindcă din faptele noastre nici urmă de pocăinţă nu avem, ci dreapta răsplătire şi despărţire de prealuminată fața Ta ne aşteaptă. Că, dacă şi pentru tot cuvântul în deşert se va cere de la noi răspuns în ziua judecăţii şi a răsplătirii, pentru nenumăratele noastre fărădelegi, cu care am greşit înaintea Ta, apoi, ce răspuns vom da noi, săracii, în ziua aceea? Pentru această alergăm spre a Ta bunătate, care covârşeşte toată mintea şi cuvântul, rugându-ne Ţie: greşit-am, curăţeşte-ne pe noi, Doamne; nelegiuit-am, iartă-ne, Stăpâne, mâniatu-Te-am, milostiveşte-Te, îndelung-Răbdătorule. Şi păzeşte mai ales mintea, ştiinţa şi inima noastră de răutăţile lumii; izbăveşte-ne pe noi şi ne mântuieşte de viforul cel mult învăluitor al patimilor şi al căderilor în păcatele cele ştiute şi neştiute; ne îndreptează pe noi la limanul cel lin al credinţei, al dragostei şi al nădejdii vieţii celei veşnice. Adu-Ţi aminte, Doamne, de noi, întru mila Ta; dăruieşte-ne nouă toate cererile cele spre mântuire, și mai ales viaţă curată şi fără de prihană; învredniceşte-ne pe noi a Te iubi pe Tine şi a ne teme din toată inima noastră şi a face voia Ta cea sfântă; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor. Ca bun şi iubitor de oameni Dumnezeul nostru eşti şi Ţie slavă şi mulţumire şi închinăciune înălţăm, împreună cu Cel fără de început al Tău Fiu şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh; acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sursa: doxologia.ro