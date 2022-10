In articol:

Sfântul Dumitru 2022. În fiecare an, pe 27 octombrie, credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Cine a fost Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor

Sfântul Dumitru 2022. An de an, la data de 27 octombrie, are loc sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, numit de credincioși și Sfântul Dumitru.

Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou se află la Catedrala Patriarhală din București, unde, în jurul datei de 27 octombrie, credincioșii din toată țara vin pentru a se închina la moaștele făcătoare de minuni.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou s-a născut într-un sat mic numit Basarabov, situat pe malul Lomului, pe vremea împăraților româno-bulgari.

Sfântul Dumitru 2022. Încă din copilărie, Sfântul Dimitrie cel nou s-a îndeletnicit cu cel mai prețios mesteșug: lucrarea faptelor bune, a smereniei și a rugăciunii, precum Avraam, Isaac si Iacob.

Sfântul Dumitru 2022. Program slujbelor de Sfântul Dimitrie cel Nou, de la Catedrala Patriarhală din București

Sfântul Dumitru 2022. Joi, 27 octombrie 2022, la Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor:

09:30 – 13:00 – Sfânta Liturghie arhierească oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Pantelimon, Mitropolitul Veriei, Naousei și Kampaniei, înconjurați de Ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi, în Altarul Mare de Vară;

07:30 – 11:30 – distribuirea pachetelor cu Anafură, lângă Altarul Mare de Vară;

17:00 – 21:30 – Slujba Privegherii oficiată în interiorul Catedralei Patriarhale.

Sfântul Dumitru 2022. Vineri, 28 octombrie:

09:30 – 12:30 – Sfânta Liturghie arhierească oficiată în interiorul Catedralei Patriarhale;

16:00 – 18:00 – Slujba Vecerniei oficiată în interiorul Catedralei Patriarhale;

Sfintele Moaște vor fi reașezate în Catedrala Patriarhală după închinarea ultimului pelerin (aprox. ora 22:00).

Sfântul Dumitru 2022. Rugăciune

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău. Pururea fiind cu Dum­nezeu, cu toiagul neador­mitelor tale rugăciuni, pe Faraon cel gânditor, cu toată oas­tea lui îneacă-l, rugămu-ne, pă­rintele nostru, ca să te mărim cu laude.

Rod bun din părinţi binecredincioşi născându-te, Părinte Dimitrie, iar mai ales prin Sfântul Duh şi prin Botez renăscându-te, ai ajuns la mă­sura vârstei plinirii lui Hristos. Edenul încă de aici l-ai do­bândit cu blândeţe şi smerenie vieţuind; unde acum locuind şi îndulcindu-te de faţa Stăpânu­lui, stăruitor roagă-L pentru noi, Sfinte Dimitrie.

David mai întâi, strămoşul tău, Împărăteasă te-a numit şi Munte Închegat, în care bine a voit Dumnezeu a locui cu Trup omenesc. Deci şi noi, Preacurată, Născătoare de Dumnezeu, te vestim. Faptele tale pe pământ, pildă ne-au rămas, Preacu­vioase Părinte Dimitrie; ca urmând ţie, să slujim lui Dum­nezeu şi cu tine să ne odihnim în pământul celor blânzi în vecii vecilor.

Moaştele tale nouă s-au făcut izvor pururea curgător, de multe minuni şi tămăduiri că bolile năpraznice le alungă de la noi şi pe cei ce caută a ne pierde, îi dă pierzării, părinte, cu harul tău. Treime Nedespărţită, un Dum­nezeu, Părinte, Fiul şi Preasfinte Duhule, se roagă Ţie Preacu­rata Maria, cu Preacuviosul Dimitrie, miluieşte lumea Ta, care cu dreaptă credinţă Te laudă.