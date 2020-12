Sfantul Nicolae minuni. Când este prăznuit ocrotitorul copiilor sărmani

Sf. Nicolae

Sfantul Nicolae a săvârșit nenumărate minuni după plecarea la cele sfinte. Sfântul Nicolae s-a născut în cetatea Patara din Asia Mică (În prezent Turcia) în anul 270. După ce părinții i-au decedat, Sfântul Nicolae a împărțit săracilor toată averea moștenită de la părinți, după care a plecat la Ierusalim ca slujitor al Domnului. Sf. Nicolae este prăznuit în fiecare an la data de 6 decembrie.

De-a-lungul vieții, Sfântul Nicolae a fost episcop în orașul Mira, situat în actualul teritoriu al Turciei. Sf. Nicolae este cinstit atât de biserica ortodoxă, cât și de cea catolică. În tradiția bisericească se spune că Sfântul Nicolae este ocrotitorul copiilor sărmani, al fetelor nemăritate, al marinarilor și al celor judecați pe nedrept.

Sfantul Nicolae minuni

Sfântul Nicolae este mare făcător de minuni, creștinii din întreaga lume au o evlavie deosebită pentru cel care a fost Arhiepiscopul Milrelor Lichiei. Sfinții Părinți spun despre Sf. Nicolae că ar fi salvat o corabie care era pe cale să se scufunde în drum spre Locurile Sfinte. Iar pe marinarul de pe acea corabie l-ar fi readus la viață după ce căzuse de pe un catarg și se zdrobise de punte. O altă minune săvârșită de Sfântul Nicolae ar fi cea a învierii a trei copilași care fuseseră omorâți de un hangiu avid după bani. Sf Nicolae a fost anunțat în vis de fapta hangiului și s-a dus în beciul în care trupurile copiilor erau ascunse, astfel Sfântul a făcut semnul crucii, iar copiii au înviat.

Minuni documentate ale Sfântului Nicolae

Minunile Sf Nicolae apar în scrierile religioase, fiind săvârșite în vechime, dar și în vremuri mai apropiate de secolul în care trăim.

Sfântul Nicolae a eliberat trei oameni care erau condamnați la moarte pe nedrept. Cei trei prizonieri erau închiși într-o temniță din Constantinopol și urmau să fie decapitați. Cei trei s-au rugat la Sf. Nicolae, iar acesta s-a arătat în vis împăratului care voia să îi decapiteze. Astfel împăratul a aflat că prizonierii sunt nevinovați și i-a scăpat de la moartea prin decapitare.

O minune petrecută în zilele noastre

Un arab musulman, stabilit în România a decis să treacă la ortodoxism și s-a botezat la o biserică din centrul Capitalei. După doi ani de când se afla deja în România, arabul a suferit un accident de circulație destul de grav. Un tir a intrat în mașina bărbatului și i-a provocat leziuni severe la cap și la bazin. Medicii nu îi dădeau nici o speranță bărbatului aflat în comă. Cu toate acestea, bărbatul s-a recuperat, grație minunii săvârșite de Sf Nicolae, potrivit postării de pe rețelele de socializare a preotului care l-a adus pe arab la creștinism.

”Dragii noștri prieteni, mulți dintre voi m-ați întrebat cum se simte finul meu și fiul meu duhovnicesc Nicolae Abed, libanezul care în urmă cu câțiva ani l-a primit pe Hristos și căruia am avut bucuria de a-i fi naș de Botez…

După cum v-am anunțat, Nicolae a suportat în urmă cu zece zile un cumplit accident de circulație… Vă spuneam atunci că medicii îi dădeau puține șanse de supraviețuire, spunându-ne că numai Dumnezeu îl mai poate salva…

Împreună cu colegii preoți, am săvârșit atunci Taina Sfântului Maslu, rugându-l pe Sfântul Nicolae, la mâna sa cea draptă din biserica Sfântul Gheorghe Nou, să-i cruțe viața…

Ne gândeam cu toții și la cei opt copilași pe care îi are Nicolae împreună cu soția lui Gabriela, toți botezați în rit ortodox… El este singurul întreținător al familiei, iar mama care îi ajută familia este biserica…La numai o jumătate de oră după sfânta slujbă, fata lui mai mare – Sara – striga de bucurie spunându-ne că tatăl ei a ieșit după trei zile din comă și este perfect lucid… Între timp am fost de mai multe ori în vizită la spitalul Sfântul Pantelimon, secția reanimare, unde se afla Nicolae…

Astăzi, l-am vizitat l-a salonul unde a fost mutat, la secția ortopedie, urmând ca luni să suporte o intervenție chirurgicală la piciorul drept… Cu lacrimi în ochi, plângând în hohote, Nicolae mi-a spus cine i-a salvat viața! Nașule, în timp ce eram în comă mi s-a arătat Sfântul Nicolae îmbrăcat în veșminte strălucitoare, așa cum este el în icoană, m-a luat de mână, m-a binecuvântat și mi-a spus că trebuie să revin, căci preoții prin rugăciuni mă vor ajuta… Și atunci m-am trezit din comă. Nicolae Abed mi-a mărturisit că nu va uita niciodată această minune a Sfântului Nicolae și că, el care a fost musulman, îi va mărturisi pe Domnul Hristos și pe Sfântul Nicolae câte zile va mai avea de trăit pe acest pământ …”, a scris la acea vreme, preotul Emil Cărămizaru.

Sf. Nicolae, minune săvârșită în Rusia

În anul 1956 în orașul Kuibișev a avut loc o altă minune a Sf. Nicolae săvârșită cu icoana sfântului ierarh. Această minune a întors la credință mulțimea din oraș, lucru care i-a deranjat pe conducătorii comuniști al vremii. Într-o casă din Kuibișev, locuia o mamă sărmană împreună cu fiica ei, Zoe. Fata femeii plănuise ca în noaptea de 31 decembrie 1956 spre 1 ianuarie 1957 să invite câteva fete și câțiva băieți cu care să petreacă trecerea dintre ani. La auzul acestor planuri, mama Zoiei nu a fost prea încântată și a rugat-o să amâne acea petrecere, deoarece se se aflau în Postul Crăciunului (pe rit vechi, așa cum sărbătoresc rușii). Fata nu a vrut să țină cont de sfaturile mamei, așa că mama s-a dus la biserică să se roage pentru copila ei.

În seara cu pricina au sosit toți invitații, excepție făcând Nicolae, logodnicul lui Zoe. Toate cuplurile dansau, numai Zoe era singură și îi privea. Din lipsă de ocupație, Zoe a luat icoana din perete care îl înfățișa pe Sf. Nicolae a strâns-o la piept și a spus ”Voi dansa și eu cu Nicolae!” Unul dintre prieteni au încercat să o oprească, spunându-i că este o blasfemie la adresa sfântului. Atunci ea le-a strigat „Dacă Dumnezeu există, să mă pedepsească”, începând să danseze. În secunda imediat următoare, în cameră s-a auzit un zgomot înspăimântător, însoțit de o lumină orbitoare. Prietenii s-au îngrozit văzând-o pe Zoe încremenită precum o piatră, cu icoana Sfântului Nicolae la piept, și au fugit.

Medicii vremii s-au declarat total depășiți de situație, fiindcă inima fetei bătea, dar trupul era de piatră. Fata era ținutuită de podea și nu s-a putut deplasa la spital. În zilele ce au urmat casa a fost înconjurată de curioși, de credincioși și medici care doreau să vadă minunea cu ochii lor. Conform ordinelor din partea autorităților sovietice, casa a fost închisă pentru vizitatori. Unul dintre cei care păzeau casa a albit de spaimă într-una dintre nopți, la auzul plânsului Zoei.

Timpul trecea, iar Zoe era în aceeși stare. Apropiații fetei l-au informat pe Patriarh despre întâmplarea nemaiîntâlnită și l-au rugat să de roage pentru aceasta. În tot acest timp, în casă au reușit să intre mai mulți preoți și chiar Mitropolitul locului, Nicolae, iar aceștia, după ce au săvârșit multe rugăciuni, au încercat în zadar să scoată icoana Sfântului Nicolae de la pieptul tinerei. În ajunul Bunei Vestiri, s-a apropiat de casă un bătrân cu barba albă, rugându-i pe paznici să-l lase să intre puțin, dar fără succes. A revenit însă a doua zi și, profitând de faptul că milițienii nu erau atenți, acesta a intrat în casă.

Paznicii l-au auzit pe bătrân cum îi vorbea cu compasiune tinerei Zoe: „Așadar, ai obosit de atâta stat în picioare?”. Intrând speriați în casă, ei au constatat că bătrânelul dispăruse. Mulți au înțeles atunci că Zoe a fost vizitată de însuși Sfântul Ierarh Nicolae.

Astfel, Zoe a rămas în picioare fix patru luni (128 de zile), până în noaptea Sfintelor Paști, care în acel an a fost pe 23 aprilie.

În acea noapte, Zoe a început să strige din ce în ce mai tare „Rugați-vă!”, corpul ei începând să se înmoaie. Imediat a fost așezată pe o saltea. Întrebată fiind de cum a rămas în viață în toată această perioadă, ea le-a răspuns „Am fost hrănită de porumbei”, Mitropolitul Nicolae înțelegând prin aceasta că ea a primit milă și iertare de la Dumnezeu. Această minune a mișcat pe toți locuitorii orașului Kuibișev și din împrejurimi, întorcându-i la Biserică cu pocăință. Cu lacrimi în ochi, oamenii mergeau și cereau iertare pentru păcatele lor.

După această minune a fost realizat filmul numit chiar „Minunea” (în limba rusa, чудо), regizat de Alexandru Proșkin, în anul 2009. În timpul filmărilor a avut loc o nouă minune a Sfântului Nicolae: în timp ce filma pentru peliculă, în anul 2008, regizorul Proșkin a primit Taina Sfântului Botez, devenind astfel membru al Bisericii Ortodoxe.