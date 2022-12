Sfântul Vasile 2023. Ce nume se sărbătoresc pe 1 ianuarie, de Sf. Vasile. Iată cui să-i urezi „La Mulți Ani!”

In articol:

Sfântul Vasile este cinstit de către credincioși pe 1 ianuarie, zi în care peste 600.000 de persoane își serbează onomastica.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Vasile 2023

Iată ce nume se sărbătoresc de Sfântul Vasile!

Pe 1 ianuarie, de Sfântul Vasile 2023, peste 600.000 de persoane își sărbătoresc onomastica, potrivit statisticilor M.A.I.

Numele derivate din Vasile sunt: Vasilie, Vasilică, Vasilache, Vasi, Vasilis, Vasila, Vasilca, Vasilica, Vasea, Sile, Sica, Silica, Sică și Silică.

M.A.I. arată că din persoanele care își serbează onomastica de Sfântul Vasile, 497.552 dintre acestea poartă numele de Vasile, pe 20.138 dintre ei îi cheamă Vasilică, iar pe 433 Sile. Totodată, de Sfântul Vasile își sărbătoresc onomastica și femei: 89.490 poartă numele de Vasilica, 2082 se numesc Vasilca, iar alte 970 Sica și Vasila.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Vasile 2023

Potrivit tradiției, în ziua de Sfântul Vasile este bine să verși vin pe masă, să spargi un pahar alb și să răstorni cutia de chibrituri sau să dai de pomană unui om sărac, ca să ai

noroc tot anul.

Se spune că dacă în ziua de Sfântul Vasile, după ce te speli pe faţă, te ştergi cu un prosop în care pui un ban de aur sau de argint, vei fi curat şi sănătos în tot anul.

Totodată, în ziua de Sfântul Vasile 2023 trebuie să fim atenți la starea vremii. Se spune că dacă pe 1 ianuarie ninge, vom avea parte de un an îmbelșugat.

Dacă de Sf. Vasile este vreme senină, oamenii vor fi sănătoși în tot restul anului.

Tradiția spune că în ziua de Sfântul Vasile fetele pun punți pentru a visa bărbatul cu care se vor căsători. Mai exact, punțile sunt confecționate din rămurele de măr dulce, construite din două crenguțe, care sunt, mai apoi, plasate în locuri ascunse.

Potrivit tradiției, de ele se leagă un mănunchi de busuioc, o pară de argint legată cu un fir de ață roșu, un inel, o batistă și un șir de mărgele. Se spune că dacă puntea este plină de brumă, atunci fata se va căsători cu un bărbat bogat, iar dacă puntea nu are brumă, atunci se va căsători cu unul sărac.

Totodată, în ziua de Sfântul Vasile, fetele nemăritate care vor să afle alesul obișnuiesc să pună busuioc la ghizdurile fântânii, iar dacă a doua zi găsesc busuiocul plin de brumă, atunci se vor mărita în acea iarnă.

O altă tradiție de care țin cont fetele la sărbătoarea de Sf. Vasile are ca scop tot aflarea identității alesului. Fetele obișnuiesc să scrie două bilete, unul cu numele lor, altul cu numele băiatului pe care fetele îl gândesc ca soț. Mai apoi, biletele se pun sub pernă, iar la trezire fetele vor bagă mâna sub pernă și vor lua unul dintre ele. Dacă nimeresc biletul cu numele băiatului atunci se vor căsători cu acesta în acel an, dacă nu, atunci o vor face mai târziu.

Sfântul Vasile 2023. Urări și mesaje de „La Mulți Ani!”

La Mulţi Ani şi sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale!

Dragă Vasilina, îţi doresc o zi onomastică nemaipomenită şi să fii din ce în ce mai mult iubită. La mulţi ani!

La mulţi ani, Vasilica. Ceea ce îţi doreşti să şi se îndeplinească şi să fii iubită!

La mulţi ani, fericire, împăcare sufletească, flori, iubire, sănătatea te pălească, prietenii să nu te uite şi să ai bucurii multe!

Zâmbește și s-aveți parte de toată distracția și emoția specifică acestei zile, iar întreaga zi să vă fie binecuvântată cu fericire, bucurie, raze de lumină și sănătate. La mulți ani!

Cu ocazia sărbătoririi numelui primiți un călduros „La multi ani”, multă sănătate, multe realizări și tot ce vă doriți lângă cei dragi.

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să vă însoțească pretutindeni. Vă doresc o zi de Sf Vasile cât mai frumoasă!

Zi sfântă de Sf Vasile, sa se răsfrângă asupra ta toata bunătatea si dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani!

Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. La mulți ani de Sf Vasile!

Îl sărbătorim pe Sf Vasile si te sărbătorim pe tine. Sa ramai mereu blânda, buna si drăguța cu toți cei din jurul tău!

Azi la meteo s-a anunţat cod galben de pupici şi de urări şi cred că responsabil pentru asta eşti tu. La mulţi ani!

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de colorată precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori.

La mulţi ani, Vasile! Îngerii să-ţi călăuzească paşii şi Sf. Nicolae să-ţi lumineze drumul în viaţă.

Crin înflorit îţi doresc, să fii cât mai iubit şi să ai cea mai minunată zi de onomastică. La mulţi ani Vasilica!

Dragă Vasilică, de ziua numelui tău îți dorim un sincer La Multi Ani, să ai parte de mulți bani, sănătate și voie buna. Petrecere frumoasă alături de cei dragi!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacții și multă sănătate. La mulți ani!

Cu ocazia zilei tale onomastice iti doresc sa ai parte numai de lucruri bune: sanatate, iubire, bucurii si momente frumoase alaturi de cei dragi. La mulți ani de Sf Vasile!

Îngerii sa-ti călăuzească pașii La mulți ani, Vasi! Îngerii sa-ti călăuzească pașii iar Sf Vasile sa-ti lumineze drumul in viată.

„Din prima zi din Noul An, iubitul/iubita meu/mea, mă lasă Sfântul tău Vasile să-ți urez din suflet iubire, sănătate, noroc și zile senine alături de mine!”

„Fiecare fulg de nea să îți aducă multă iubire în suflet, sănătate și multe… toate dorințele împlinite de la un Sfântul Vasile la altul! La mulți ani și numai bine! Lângă mine!!!”

„Cu simple cuvinte îți urez fierbinte mulți ani înainte! Ani cu cer senin și noroc deplin! Ani cu porți deschise pentru-ale tale vise! Te iubesc și te doresc, dragostea să-mi împlinesc!”

„Este o zi specială, este ziua ta, dragostea mea! Sfânta/Sfântul sufletului meu, îți doresc de Sfântul numelui tău sănătate și iubire, mult noroc și bucurie, chiar și un cont plin cu bani, te iubesc, la mulți ani!”

