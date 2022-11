Sfârșit cumplit pentru un adolescent din Bistrița. O plimbare cu prietenii s-a transformat într-o tragedie

Lipsa de experiență și setea de adrenalină a prietenului său l-au costat scump pe un adolescent de 16 ani din Bistrița. Băiatul a fost invitat de către un prieten care avea permis de abia un an la o plimbare prin sat, dar totul s-a sfârșit tragic pentru acesta. Șoferul, în vârstă de 19 ani, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate, reușind să îl pună la pământ.

Localnicii din zonă spun că tot ce s-a auzit din casele lor a fost o bubuitură, dar și că la cum arată stâlpul, probabil șoferul a avut viteză maximă. O oră și jumătate au stat oamenii fără curent electric din cauza stâlpului căzut. Un bărbat a dat telefon pentru a chema ajutoare.

Două ambulanțe au sosit la fața locului, iar medicii au început manevrele de resuscitare pentru adolescentul de 16 ani, care fusese proiectat afară din autoturism, în urma impactului.

,,Am sosit la locul faptei cu două ambulanţe. La locul faptei, am găsit două victime conştiente ieșite din mașină. A treia victimă am găsit-o în șanț, în stop cardio-respirator. A fost extrasă din șanț și au început manevrele de resuscitare, din păcate nu a răspuns, au fost leziuni incompatibile cu viața”, a declarat Lucian Bodeanu, medic SAJ Bistrița.

Echipajul medical preluând una dintre victime [Sursa foto: Captura video]

Șoferul vehiculului și un alt prieten al adolescentului au fost transportați la o unitate medicală pentru a primi îngrijirile de care aveau nevoie.

Conducătorul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În urma acestui accident oamenii legii au deschis un dosar penal.

,, Rezultatul în cazul testării cu aparatul etilotest a conducătorului auto a fost negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cauzei și împrejurărilor în care a avut loc evenimentul. ”, a precizat Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, conform ziardebistrița.