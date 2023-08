Sfârșit de vacanță de coșmar pentru Emily Burghelea! Vestea proastă pe care a primit-o fosta asistentă TV când a ajuns în aeroport: „Nu au vrut să ne mai ia!”

In articol:

Emily Burghelea și familia ei și-au petrecut ultimele zile într-o vacanță de vis, foarte departe de casă. Ieri, vedeta trebuia să se întoarcă acasă alături de soț, copii, dar și de mama ei, însă acest lucru a fost imposibil. Ajunși la aeroport, după un drum anevoios cu un alt avion, Emily Burghelea a pierdut zborul către casă.

Citește și: „Nu mă vedeam nici măcar mireasă” Emily Burghelea a vorbit abia acum despre începutul relației cu Andrei! A dezvăluit totul, fără rețineri

Emily Burghelea este una dintre cele mai cunoscute influencerițe de pe Instagram. Vedeta a făcut multe postări din vacanța pe care a petrecut-o în Maldive, alături de întreaga ei familie. Însă, fosta asistentă TV a fost urmărită de ghinion chiar și pe aceste tărâmuri îndepărtate. Când se pregăteau, în sfârșit, să se întoarcă acasă, Emily împreună cu soțul ei, cei doi copii, dar și mama vedetei, au primit o veste șocantă. Aceștia nu au mai fost lăsați să urce în avion, fiind nevoiți să aștepte un alt zbor și să plătească alte bilete.

Citește și: Răspunsul emoționant pe care Andrei l-a oferit, atunci când a fost întrebat despre cea mai fericită zi din viața lui! Soțul lui Emily Burghelea a reușit să-i impresioneze pe toți

„Mi se pare incredibil! Practic nu au vrut să ne mai ia! Nu înțeleg care e problema! Ne zic că s-a închis check-in-ul, deși noi am ajuns aici cu Sea Plane organizat de ei. Ma doare burta de nervi, nu știu dacă puteți sa înțelegeți treaba asta! A zis că rezolvă? Prindem următoarea conexiune? Ne-au schimbat zborul, am luat alte bilete. Măcar conexiunea s-o prindem, pentru că noi acum mergem la Roma. Adică mergem la Quatar și de acolo la Roma...”, a povestit Emily Burghelea pe pagina ei de Instagram, fiind extrem de afectată de situația prin care a fost nevoită să treacă.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: VIDEO. Rusia a lansat un nou atac în apropiere de granița cu România. Imaginile surprinse din Tulcea- stirileprotv.ro

Emily Burghelea și familia ei au pierdut zborul spre casă [Sursa foto: Instagram]

În cele din urmă, Emily a rezolvat problema și a reușit să urce în alt avion, alături de toată familia ei. După ce s-a mai relaxat puțin și a scăpat de nervi, vedeta a făcut o postare pe Instagram, în care își liniștea urmăritorii. În imaginile publicate de fosta concurentă de la „Bravo, ai stil”, se vede cum cei doi copii ai ei au adormit imediat, fiind epuizați de drumurile lungi pe care le-au făcut.

„Totul e bine când se termină cu bine...”, a scris Emily pe InstaStory.

Vacanța lui Emily Burghelea s-a sfârșit, după multe peripeții [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat... sarcina s-a oprit din evoluție.” Georgiana Lobonț trece prin momente de nedescris, după ce a pierdut sarcina- kfetele.ro

Citeste si: Poștărița Olga a rămas 3 zile blocată în lift și nimeni nu a auzit-o. "Este o tragedie greu de explicat"- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce a făcut Georgiana Lobonț imediat după ce a pierdut sarcina- radioimpuls.ro

Emily Burghelea a avut parte de o călătorie neplăcută

Până să ajungă la aeroportul unde a aflat că a pierdut zborul, Emily a mai trecut printr-o călătorie cu un avion, pentru a putea ajunge la punctul de plecare spre casă. Tot pe rețelele de socializare, când nici nu se gândea că nu va putea urca în avionul care să o aducă în România, Emily povestea, îngrozită, că a avut parte de un zbor plin de turbulențe, avionul căzând în gol de mai multe ori.

Citește și: „Am încercat deja toate variantele” Emily Burghelea le-a spus fanilor tot ce se întâmplă în familia ei! Nu știe cum să mai rezolve asta și le-a cerut sfatul internauților

„Am ajuns cu bine! Am trecut printr-o furtună GROAZNICĂ, avionul a căzut în gol de 3 ori dar mulțumim lui Dumnezeu suntem bine”, a scris Emily Burghelea, pe pagina personală de Instagram.