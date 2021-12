Sfârșit tragic pentru Georgiana, o tânără care a ars de vie în propria mașină. Iubitul ei a murit în vară, tot într-un accident rutier

In articol:

Sfârșit de drum tragic al unei tinere din Ialomița la doar 30 de ani, în urma unui accident rutier pe DN 2A, la intrarea în Andrășești. Atenție, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional!

Citeste si: Lume puțină la parastasul lui Cornel Galeș! Doar câțiva apropiați au venit la mormântul soțului Ilenei Ciuculete, la doi ani de la moartea acestuia! Dezvăluiri exclusive

Georgiana Livia se afla la volanul unui autoturism, în momentul în care acesta s-a izbit de un copac și a luat foc. Tânără a avut parte de o moarte înfiorătoare, sfârșind carbonizată in interiorul mașinii. Necazurile se țin scai de familia tinerei, asta pentru că în vara acestui an, iubitul ei a murit tot într-un accident de mașină, în apropiere de Căzănești.

Citeste si: Doi ani de la moartea lui Cornel Galeș! Mesajul sfâșietor postat de fiica vitregă a bărbatului: „Ne porți de grijă de acolo de sus”

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Georgiana [Sursa foto: Facebook]

Ce au transmis autoritățile

Salvatorii militari din cadrul Detașamentului Slobozia au fost solicitați să intervină la un accident rutier joi în jurul orei 21:30. În scurt timp, la fața locului au ajuns pompierii cu o autospecială de stins incendii, o descarcerare, un SMURD, și două ambulanțe ale SAJ-Ialomița.

Din păcate, flăcările s-au extins cu repeziciune, iar Georgiana, șoferița implicată în accident, a fost găsită carbonizată de pompieri, aceasta fiind blocată între fiare și neavând nici o șansă de supravițuire.

Nu doar familia este profund îndurerată, ci și prietenii apropiați, cei care au și lăsat foarte multe mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare.

"Dumnezeu sa o odihnească in pace! Sa ne rugam pentru sufletul ei...".

"Dumnezeule...sunt socata! Nu-mi vine sa cred!!! D-zeu sa te ierte, fata frumoasa!".

"Nu-mi vine sa cred.Nu se poate așa ceva.Dumnezeu sa te ierte Livia!".

"Sunt complet socata, doar ieri am vorbit cu ea, si am avut o in masina mea, am adus o la serviciu! Nu am dormit toata noaptea! D zeu sa o odihneasca! Fara cuvinte!".

"Drum lin catre ingeri, Livia, acolo sigur iti vei gasi linistea! Condoleante familiei indurerate!".