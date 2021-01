Sfârșit tragic pentru un bărbat de 35 de ani! A murit în timp ce întreținea relații intime cu o damă de companie

In articol:

Charles Majawa, un bărbat în vârstă de 35 de ani din districtul comercial Phalombe, Malawi, și=a găsit sfârșitul în timpul un ei partide de amor. Bărbatul a murit la scurt timp după ce a întreținut relații sexuale cu o damă de companie.

Cauza morții a fost descoperită în urma unei examinări post-mortem, iar rezultatul a fost unul șocant! Medicul legist a declarat cauza morții ca fiind „un orgasm excesiv”, potrivit The Sun.

Bărbatul de 35 de ani a decedat din cauza unui orgasm excesiv care a cauzat ruperea vaselor de sânge din creier. Femeia cu care Charles a întreținut relații intime a anunțat imediat autpritățile, după ce a observat că bărbatul s-a oprit în timpul actului și a devenit inconștient. Polițiștii și un medic legist au confirmat cauza decesului în data de 18 august 2020. Femeia alături de care bărbatul de 35 se afla nu va fi trasă la răspundere de către oamenii legii.

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit în urma unei partide de amor[Sursa foto: Ropixel]

Roxana Nemeș a fost filmată în timp ce întreținea relații intime: „Nu cred că e ceva rușinos”

Roxana Nemeș de la Survivor România 2021 a trecut printr-o situație mai puțin plăcută. În urmă cu câțiva ani, imagini compromițătoare cu artista au apărut pe internet. Ea a fost filmată în timp ce întreținea relații intime cu iubitul ei, iar videoclipul a ajuns pe internet.

Faimoasa a mărturisit că faptul este consumat și că nu îi este rușine de ce s-a întâmplat.

„Nu ştiu exact cine m-a filmat, dar bănuiesc că un fost iubit de al meu. Nu ştiu dacă el a dat filmul. Eu sunt acolo. Nu cred că e ceva ruşinos neapărat. Toată lumea face acest lucru într-o relaţie. Nu ştiu cine a dat filmul. Cel cu care aveam relaţia a filmat, dar nu mă aşteptam la acest lucru din partea lui. Am avut o relaţie foarte frumoasă. A fost primul meu iubit. S-a întâmplat la 18 ani. Faptul e consumat. L-am iubit foarte mult. Am fost foarte dezamăgită. Important e să învăţăm. Nu am văzut că sunt filmată”,a povestit Roxana Nemeș cu câțiva ani în urmă.