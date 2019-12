Tânărul de 25 de ani s-a filmat în timp ce a transmis un mesaj de adio, cu câteva minute de a se arunca de la etajul opt.

Sfârșit tragic pentru un tânăr de 25 de ani din Constanța: S-a filmat luându-și adio, apoi s-a aruncat de la etajul opt

Se pare că tânărul de 25 de ani a recurs la gestul suprem din cauza iubitei cu care nu se mai înțelegea.

„Bună, mamă. Îmi salut prietenii pe care îi am, cunoscuții și fosta iubită care m-a împins să fac lucrul ăsta. Vreau să spun că singura persoană care nu aș vrea să sufere din toată chestia asta, este mama mea, pentru că ea nu are nicio vină. Ea a încercat să îmi deschidă ochii și să zică că la ce mă gândesc e total greșit și nu e capăt de lujme., Eu simt altfel lucrurile și le văd altfel.

Știu că e greșit la ce mă gândesc să fac, știu că acest ultim mesaj nu este o soluție atât de bună, dar într-un fel vreau să îmi cer scuze față de mama mea care s-a luptat atât cu mine și care mi-a dat viață și care s-a chinuit, dar nu aș fi crezit niciodată că totul depinde de o altă persoană. Întotdeauna m-am descurcat simgur, cum am putut și cu ajutorul mamei mele, dar de data asta sunt terminat pshic. Am fost terminat și m-a terminat. Relația mea cu Alina a fost una toxică pentru mine și încă este una toxică, dacă ea nu o să mai fie lângă mine, astea sunt ultimele cuvinte pe care vreau să le auzi, mamă, că te-am iubit, am greșit și că nu merit să vă mai fac rău și nici mie nu merit să-mi fac rău să stau în stresul ăsta. Îmi pare nespus de rău pentru ce o să fac” este mesajul spus de tânăr, înainte de a se arunca de la etajul opt.

Un echipaj de prim ajutor a ajuns la fața locului, dar din păcate, în ciuda eforturilor depuse de paramedici tânărul de 25 de ani a fost declarat decedat.