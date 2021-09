Sfârșitul trupei 5GANG! Anunțul a fost făcut de Selly: “Toate au un început și un sfârșit”

5GANG [Sursa foto: Instagram] 16:18, sep 16, 2021 Autor: Andrada Bratovianu

După activitate de 5 ani, trupa 5GANG s-a destrămat. Anunțul a fost făcut chiar de fondatorul acesteia, Selly, pe rețelele de socializare. Mesajul acestuia a creat vâlvă în rândul fanilor, care regretă sfârșitul proiectului lor de suflet.

Deși au avut un succes incredibil, milioane de vizualizări de YouTube, trupa formată din Selly, Dia, Pain, Gami și Mădălin a luat sfârșit. În urmă cu puțin timp, vloggerul Selly a postat un mesaj emoționant pe Instagram în care anunță data ultimului lor concert.

Chiar dacă proiectul se încheie, Selly și-a asigurat urmăritorii că vor rămâne prieteni, vor mai colabora, însă conceptul de 5GANG nu va mai exista.

Citeste si: Liviu Vârciu și Anda Călin fac ultimele pregătiri pentru botezul fiului lor: "O să fie evenimentul anului..."

Citeste si: Petrică Cercel a murit, după ce a fost infectat cu noul coronavirus- bzi.ro

„5GANG 🧨 2017- 2021 🙏🏼 A fost cel mai frumos proiect, însă toate au un început și un sfârșit ❤️‍🔥 Acum e momentul să mergem mai departe și să ne ducem activitatea la următorul nivel. Ne vedem la ULTIMUL CONCERT, Romexpo, DUMINICA ASTA! Vă mulțumim enorm pentru toată susținerea! Nu avem nevoie de premii și de trofee- atâta timp cât vă avem pe voi aproape, deja am câștigat totul 🆘 Cât despre noi, rămânem prieteni, rămânem aproape și cu siguranță vom mai face lucruri împreună 💪🏼 NOI AM FOST 5gang”, a scris Selly într-o postare pe Instagram.

Aceștia au realizat într-un timp relativ scurt, foarte multe proiecte, pe care fanii le-au apreciat într-un număr extrem de mare. Cel mai de succes a fost filmul “5GANG: un altfel de Crăciun”, disponibil e Netflix, în care cei 5 tineri și-au arătat și calitățile actoricești. Ba mai mult, au filmat deja continuarea acestuia, astfel că trupa nu va putea fi uitată prea ușor.

Citeste si: Detalii neștiute despre trecutul lui Toni Iuruc. Iată ce a declarat fostul primar al orașului Bușteni: "Sunt sigur că se va linişti..."

Să nu uităm nici de piesele celebre, precum “SOS”, “DM”, “Focuri”, “PORCHE”, “VIP”, care au făcut milioane de vizualizări și au ajuns pe locul 1 în trending.

Astfel, cei care vor să se bucure de ultima apariție a trupei, își pot lua bilet la concertul lor din data de 19 septembrie, la Romexpo.

Citeste si: Viviana Sposub, noua concurentă la “Bravo, ai stil! Celebrities” “Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge aici!”

„Proiectul 5GANG va lua sfârșit la finalul acestui an. Ultimul concert îl vom avea pe 19 septembrie și ultimul mare proiect al nostru va fi filmul care va ieși în decembrie și pe care sper să îl vedeți cu toții. A fost un proiect senzațional, pe care l-am făcut alături de niște prieteni extraordinari. Pentru noi a fost superb să vă avem alături. A fost superb să știm că am pornit din nimic și am reușit să construim treaba asta.

Distribuie pe:







Vă iubim pe toți, sunteți extraordinari și vreau să vă spun că ne vedem la film, în decembrie”, a anuțat Selly pe scenă, la un concert al trupei.