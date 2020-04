In articol:

Emma Neagu este o gimnastă care a murit la doar 15 ani. A impresionat pe toată lumea când a apărut pe scena de la Românii au talent, unde a avut un număr de senzație, deși avea o proteză în locul unui picior amputat. Emma Neagu suferea de cancer osos de trei ani, iar fata a decis ca medicii să-i amputeze piciorul pentru a putea dansa.

”Când i-au spus că îi pot salva piciorul, ea a ales să-l amputeze, pentru că i-au spus că dacă îşi va salva piciorul va fi doar pentru partea estetică, va avea un metal în picior şi va termina cu gimnastica şi cu dansul, dar dacă îşi va amputa piciorul, cu multă muncă şi determinare, va putea să facă ce făcea şi înainte. Am avut multe divergenţe. «Tu ai înnebunit? Să-i laşi să-ţi taie piciorul când poate fi salvat?»“, a povestit mama Emmei la Românii au talent. Din păcate, la scurt timp după ce a apărut în show-ul tv, starea fetei s-a agravat, iar în aprilie 2019, a murit.

Emma Neagu trăia în Canada, alături de mama și de sora ei mai mică, acolo a și murit în primăvara anului trecut.

În iulie 2019, la mai bine de trei luni de la moartea fiicei sale, Claudia Ardelean a primit o scrisoare care-i era adresată Emmei Neagu. O scrisoare extrem de dureroasă de la autoritățile canadiene, pe care a decis să o facă publică alături de un lung mesaj, o scrisoare imaginară trimisă de fiica ei din Rai.

Ce scrisoare a primit mama Emmei Neagu de la autoritățile canadiene după moartea fiicei sale

Scrisoarea venită pe adresa Emmei Neagu la trei luni de la moartea ei este de laDepartamentul de sănătate publică din Toronto și este una tip trimisă adolescenților care au împlinit 15 ani și nu au fost vaccinați împotriva papilloma virusului uman (vaccinul HPV).

Scrisoarea imaginară trimisă de Emma Neagu, gimnasta de la Românii au talent

Iată un fragment din scrisoarea imaginară pe care Emma ar fi trimis-o din Rai

”Dragă Departamentule de Sănătate Publică din Toronto

Apreciez grija dvs. pentru mine că am un „risc mare de a face cancer”, dar trebuie să vă spun că pe 7 aprilie 2019, cancerul m-a ucis. Se pare că amabila dvs. scrisoare a venit prea târziu, ca o ironie la grija dvs că nu am vaccinurile ”la zi”. Am înțeles că s-ar putea să nu știi că am murit, dar știi de fapt câți copii din Toronto luptă împotriva cancerului?

Am fost bolnavă de cancer 3 ani! Când mi-am dat seama că nu există niciun leac pentru mine, am crezut cu adevărat că noi, copiii, suntem doar un număr. Acum îmi dau seama că nu suntem chiar un număr. Unde eram în statisticile tale? Trebuie să știu acest lucru, deoarece este o informație foarte importantă pentru copiii care încă mai luptă cu cancerul acolo!

Am înțeles că este o scrisoare generică, care este trimisă tuturor celor de vârsta mea care nu au primit acest vaccin, deși mulți dintre prietenii mei care nu l-au făcut, nu au primit scrisoarea. Amuzant cum l-am primit pe al meu atât de repede. Dar am vrut să vă anunț că este foarte insensibil să trimiteți o scrisoare ca aceasta unui pacient care a murit de cancer, afirmând riscul de cancer, doar pentru ca familia lui să o citească.

Aș dori să rog Departamentul de Sănătate Publică Toronto să își actualizeze înregistrările copiilor și atunci când trimite o scrisoare ca aceasta să fie mai atent pentru familiile care nu doar că și-au pierdut copilul de cancer, iar acum traversează o perioadă foarte grea”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a gimnastei Emma Neagu, moartă de cancer în aprilie anul trecut.