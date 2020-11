Sfâşietor! Motivul pentru care mormântul Denisei Manelista a fost făcut mai mare. Tatăl artistei a dat răspunsul cu lacrimi în ochi

Denisa Manelista [Sursa foto: Facebook]

În data de 23 iulie 2017, Denisa Răducu s-a stins din viaţă după o lungă perioadă de chin. Artista s-a luptat cu o boală nemiloasă care a luat-o mult prea repede dintre noi. Tatăl Denisei a povestit cu lacrimi în ochi de ce mormântul fiicei lui este mai mare decât se obişnuieşte.

In articol:

Regretata Denisa Manelista[Sursa foto: Facebook]

Moartea timpurie a Denisei a pricinuit multă durere în rândul familei, dar şi în rândul milioanelor de fani. Tatăl artistei a povestit cu lacrimi în ochi de ce a fost săpată o groapă mai mare la mormântul Denisei. Mai exact, a fost dorinţa părintelui îndurerat care vrea să fie aşezat lângă fiica lui atunci când va părăsi această lume.

Citeste si: Sondaj-bombă. Câtă încredere mai au românii în Iohannis și Orban și cu cine ar vota - evz.ro

Citeste si: Cine sunt primii oameni care vor primi vaccinul anti-COVID-19? Este sau nu este eficient? - bzi.ro

Regretata Denisa Manelista[Sursa foto: Facebook]

Bunurile Denisei au rămas intacte

În această vară s-au împlinit trei ani de la moartea Denisei, cu toate acestea, apartamentul vedetei a rămas intact. Familia îndoliată nu a dorit să-l închirieze. Părinţii l-au păstrat aşa cum l-a lăsat Denisa.

“Apartamentul și mașina pe care le-a avut fata mea, Denisa, sunt ale fetei cele mari, ale surorii mari, ale Adelinei. Deci nu s-au închiriat, au rămas, sunt tot în sânul familiei. Alte discuții referitoare la treaba asta nu au fost. Nu ne facem probleme de genul asta, pentru că, în final, nu că am fi niște oameni sau o familie pe care să o dea banii afară din casă, dar sincer ce am putea să facem noi dacă am închiria apartamentul cu câteva sute de lei? Să plătim și taxe și impozite, pentru că orice venit e impozabil în ziua de azi. Și pentru ce?! Să mă trezesc mâine-poimâine cu pereții găuriți? Pentru că sunt fel de fel de oameni și fiecare e în felul lui.Este așa cum și l-a lăsat Denisa, așa cum a dorit ea să și-l mobileze, așa cum a dorit ea să arate, deci nu s-a mișcat nimic, nimic, nimic de la locul lui. Tot ce avea ea, totul e la punct, fix cum și le-a lăsat ea. Lucruri de-ale ei, mobilă, tablouri, lucrurile pe care le avea și pe care și le-a cumpărat, felul în care și le-a aranjat, totul e la fel”, a spus tatăl cântăreței, cu mai multă vreme în urmă, la un post de televiziune.

Citeste si: Mama regretatei Denisa Manelista, coșmar fără sfârșit! Ce se petrece cu bătrâna îndoliată