Sferturi de finală la Campionatul Mondial 2022: Argentina - Olanda. Selecționerul Argentinei se așteaptă la un meci „foarte frumos”

In articol:

Sferturi de finală la Campionatul Mondial 2022: Argentina- Olanda. Vineri seară, 9 decembrie, vom afla cine se califică în semifinalele CM 2022 dintre Argentina și Olanda.

Sferturi de finală la Campionatul Mondial 2022: Argentina- Olanda

Selecționerul naționalei de fotbal a Argentinei, Lionel Scaloni, se așteaptă la un meci „foarte frumos”.

Argentina va întâlni Olanda în sferturile de finală de la Campionatul Mondial 2022. Meciul este programat vineri seară, 9 decembrie, pe stadionul Lusail din Al Daayen, după confruntarea dintre Brazilia și Croația de la ora 17:00, pe stadionul Education City, Doha.

Până la acest moment s-au disputat deja 55 de meciuri la Campionatul Mondial din Qatar 2022, în urma cărora, opt echipe s-au calificat în sferturile de finală. Este vorba despre naționalele: Croația, Brazilia, Țările de Jos, Argentina, Maroc, Portugalia, Anglia și Franța, care vor juca în felul următor:

Sfert 1: Vineri, ora 17:00| Croația- Brazilia (Stadionul Education City, Doha)

Sfert 2: Vineri, ora 21:00| Țările de Jos- Argentina (Stadionul Lusail, Al Daayen)

Sfert 3: Sâmbătă, ora 17:00| Maroc- Portugalia (Stadionul Al Thumama, Doha)

Sfert 4: Sâmbătă, ora 21:00| Anglia- Franța (Stadionul Al Bayt, Al Khor)

Citește și: Se face transferul! Gigi Becali a anunţat prima mutare din această iarnă

Sferturi de finală la Campionatul Mondial 2022: Argentina - Olanda [Sursa foto: Hepta]

Selecționerul Argentinei se așteaptă la un meci „foarte frumos”

Selecționerul naționalei de fotbal a Argentinei, Lionel Scaloni, se așteaptă ca meciul din sferturile de finală de la Campionatul Mondial 2022, împotriva Olandei, să fie „foarte frumos”, informează AFP.

Citeste si: HOROSCOP pentru anul 2023. Pentru nativii unei zodii, anul 2023 ar putea începe cu cheltuieli!- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

„Le-am spus oamenilor să se bucure de meci, de echipa lor. Vom da totul pentru ţara noastră. (…) Sper că rezultatul ne va face fericiţi.”, a declarat Scaloni, citat de realitateasportivă.ro. Totodată, acesta a mai spus că este posibil un nou marcaj individual asupra lui Messi: „Vom vedea ce vor face (olandezii – n. r.). Suntem obişnuiţi ca adversarii noştri să vină cu lucruri diferite. Uneori ne confruntăm cu marcajul individual asupra lui Messi. Poate că şi noi vom face nişte schimbări.”, a spus Scaloni.

Tot înaintea meciului, mijlocașul argentinian Alexis Mac Allister a declarat că sunt pregătiți de confruntarea cu olandezii, dar și că nu își fac probleme în privința jucătorului cheie al Olandei, Frenkie De Jong: „Ştim că De Jong este un super jucător, un jucător cheie al acestei echipe. Dar nu ne concentrăm asupra individualităţilor, avem armele noastre.”, au fost cuvintele argentinianului, conform sursei citate.

Citește și: Scandal urias! Gică Hagi a sărit ca ars în direct la TV! A țipat la interviu și a lansat un atac fără precedent! ”Trebuie să tac, să îmi fie frică să zic ceva!? Ce? Vreți să stăm drepți”

Selecționerul Olandei, după victoria în fața SUA, scor 3-1

Olanda a câștigat în optimi, pe 3 decembrie 2022, meciul contra SUA, scor 3-1, și s-a calificat în sferturile de finală, unde olandezii îi vor înfrunta pe argentinieni.

Selecționerul Olandei, Louis van Gaal, a declarat după victoria mult dorită în fața reprezentativei SUA că jucătorii săi pot deveni campioni mondiali, scrie AFP, conform Agerpres: „La pauză am fost foarte critic cu jucătorii. Am condus cu 2-0, dar am suferit în prima repriză, nu am avut posesia aşa cum ar fi trebuit, nu este acceptabil aşa ceva la Cupa Mondială. Dacă jucam aşa împotriva celor mai bune echipe, nu aveam nicio şansă... În a doua repriză însă ne-am revenit formidabil, am avut o posesie incredibilă a balonului, am dominat clar. Am oferit o performanță fără a arăta slăbiciune, chiar dacă am luat un gol stupid(...) O spun de un an: putem fi campioni mondiali. Nu spun că vom fi, dar putem fi.”, a declarat selecţionerul.

Olanda a fost vicecampionaă mondială în 1974, 1978 și 2010. Totodată, aceasta a ajuns la 19 meciuri consecutive fără înfrângere, 14 victorii și 5 egaluri, notează știripesurse.ro.

Surse: știripesurse.ro, realitateasportiva.net