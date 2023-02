Shakira a vorbit pentru prima dată, după ce l-a „desființat” pe Pique în melodiile sale. Ce a declarat columbiana în cel mai așteptat interviu: „Mereu am fost dependentă emoțional de bărbați”

In articol:

Shakira și Gerard Pique s-au despărțit în vara anului 2022 după mai bine de 12 ani de relație, din cauza infidelității fostului fotbalist spaniol. Acum, la nouă luni de la separare, artista columbiană vorbește pentru prima dată despre fostul partener și despre melodiile în care „și-a strigat suferința”.

Shakira „și-a strigat durerea” prin intermediul muzicii

Shakira (46 de ani) a trecut prin momente cumplite după ce a aflat că Gerard Pique (36 de ani) avea o relație extraconjugală cu Clara Chia Marti (23 de ani), o studentă din Barcelona. Artistă fiind, columbiana s-a refugiat în muzică, lansând două melodii în care „și-a strigat” suferința și i-a atacat direct pe fostul partener și pe actuala lui iubită.

Acum, la nouă luni de la despărțire, Shakira a vorbit pentru prima dată despre întreaga situație, într-un interviu acordat jurnalistului mexican Enrique Acevedo, de la Televisa. În prima parte a discuției, cântăreața a explicat de ce a ales să scoată cele două melodii: „În melodiile mele, mereu am simțit că am datoria să-mi folosesc vocea și să le-o împrumut celor care nu pot vorbi. Am realizat că femeile sunt într-un moment-cheie pentru societate, într-un punct în care sprijinul pe care îl obținem una de la cealaltă este foarte relevant. Așa cum spunea Madeleine Albright, 'există un loc în Iad pentru toate femeile care nu se sprijină între ele.”, a spus Shakira, citează digisport.ro.

Mai mult, cum prima melodie în colaborare cu DJ-ul argentinian BZRP a fost mult mai tăioasă și a avut un succes fabulos, Shakira a ținut să puncteze câteva lucruri esențiale despre mesajul principal pe care a dorit

să îl transmită, acela că o femeie nu are nevoie de un bărbat pentru a se simți împlinită:

„Sunt chiar în mijlocul unei dezbateri din cauza acestei melodii. Am invocat faptul că o femeie are nevoie de un bărbat pentru a se simți împlinită, pentru a forma o familie. Și eu am avut acest vis, de a avea o familie, unde copiii să aibă un tată și o mamă sub același acoperiș. Nu toate visurile în viață ți se împlinesc, dar viața te recompensează cumva și cred că pentru mine a făcut chiar mai mult de atât, având acești doi copii minunați, care mă umplu de dragoste în fiecare zi. Am descoperit și că teoria conform căreia o femeie are nevoie de un bărbat este falsă.”, au fost cuvintele Shakirei.

Shakira a vorbit pentru prima dată, după ce l-a „desființat” pe Pique în melodiile sale [Sursa foto: Captură YouTube]

Shakira: „Mereu am fost dependentă emoțional de bărbați”

Artista de origine sud-americană a mai declarat în interviu că mereu s-a simțit dependentă emoțional de bărbați. Însă, în prezent este împlinită și împăcată cu tot ce s-a întâmplat, sentiment pe care era convinsă că nu îl va trăi niciodată:

„Mereu am fost dependentă emoțional de bărbați, trebuie să recunosc. Am fost îndrăgostită de dragoste și cred că acum am reușit să înțeleg povestea dintr-o altă perspectivă. Azi, mă simt împlinită și singură și cred că atunci când o femeie înfruntă greutățile vieții, devine mai puternică. Iese mai puternică, pentru că își cunoaște slăbiciunile, își acceptă vulnerabilitățile, spune ceea ce simte, durerea, pentru că se spune că opusul depresiei este exprimarea. Am ajuns să mă simt împlinită și singură, ceea ce nu credeam vreodată că se va întâmpla.

Simt că depind de mine și că am doi copii care se bazează pe mine. Simt că trebuie să fiu mai puternică decât o leoaică, dar puterea trebuie să fie rezultatul unei suferințe, al acceptării ei, al tolerării frustrării, al acceptării că există lucruri pe care celălalt nu și le mai dorește. Că există visuri care se rup, că trebuie să iei bucățile de puzzle de pe jos și să te reconstruiești.”, a adăugat Shakira, citează sursa menționată anterior.

Shakira a vorbit pentru prima dată, după ce l-a „desființat” pe Pique în melodiile sale [Sursa foto: instagram.com/3gerardpique]

Cântăreața columbiană a lansat a doua melodie cu atac direct spre fostul fotbalist al Barcelonei

În cea de-a doua melodie cu atact direct spre fostul partener, Shakira și-a unit forțele cu artista Karol G și au creat piesa „TQG” (Te quedo grande- prea mare pentru tine). Cântărețele cântă pe rând despre un partener care le-a greșit, astfel, ele fac referire la relații importante din trecut. Karol G și-a anunțat separarea de rapperul Anuel AA în 2021, iar pe parcursul melodiei cântă despre un om important care a ajutat-o să se dezvolte pe toate planurile.

În timp ce Shakira cântă despre un bărbat care s-a îndepărtat de ea, făcând referire la despărțirea de Pique, care a înșelat-o cu Clara Chia:

„Văzându-te cu noua ta iubită m-a durut

Dar acum sunt deja pe cont propriu.

Am uitat tot ce am trăit împreună

Iar asta te-a deranjat

Că până și viața a devenit mai bună pentru mine.

Nu mai ești binevenit aici

Am văzut ce mi-a reproșat prietena ta

Asta nici măcar nu mă enervează. Râd, râd…”, sunt versurile Shakirei din melodia „TQG”.

Shakira a fost mult mai dură în prima melodie lansată în colaborare cu DJ-ul BZRP

Shakira a fost, însă, mult mai dură în prima melodie lansată în colaborare cu DJ-ul argentinian BZRP. Iată cum sună versurile nemiloase:

„Nu mă întorc la tine, nici dacă plângi în fața mea sau mă implori”, „M-ai lăsat vecină cu soacra, cu presa la ușă și datorii la Fisc”, „Fără resentimente, dragă, îți doresc să-ți meargă bine cu presupusa mea înlocuitoare”, „Nici măcar nu știu ce s-a întâmplat cu tine”, „Eu fac cât două de 22”, „Ai schimbat un Ferrari cu un Twingo”, „Ai schimbat un Rolex cu un Casio”, au fost câteva din versurile cântate de Shakira.

