Shakira l-a făcut să plângă pe Gerard Pique la utima întâlnire! ” A cedat”! Totul spre binele celor doi băieți ai lor

Shakira pare să nu facă nici măcar un pas înapoi în privința lui Gerard Pique! Iubirea nebună a fost înlocuită cu răzbunarea și încăpățânarea de a ceda în fața bărbatului pe care, în urmă cu doar câteva luni, îl diviniza. Ultima lovitură de grație pe care i-a dat-o fostei vedete a Barcelonei este legată de copiii cuplului, Sasha și Milan.

Astfel, conform revistei Look, celebra cântăreață columbiană Shakira și Gerard Pique ar fi avut o întâlnire împreună cu avocații lor, concentrată pe „bunăstarea copiilor lor”, din care doar Shakira a avut de câștigat. După 12 ore de negocieri, în care artista a pus la bătaie toate argumentele și dovezile, s-a căzut de acord ca aceștia să locuiască împreună cu mama lor, departe de Europa, în Miami.

Pique a izbucnit în lacrimi! ” Shakira l-a îmbrățișat și consolat câteva minute în șir”

Pique (35 de ani) ar fi venit la întâlnirea cu fosta parteneră de viață „foarte emoționat, epuizat aproape”. Jurnaliștii de la Look susțin că, în timpul dezbaterilor „au fost nemulțumiri, poziții conflictuale, dar cei doi nu și-au adresat niciun cuvânt urât și nu s-a ridicat tonul. A fost totul foarte civilizat, având în vedere circumstanțele”, notează publicația, în schimb, a mai și menționat faptul că Gerard nu a înțeles de ce Shakira nu cedează niciun pic”, poate de aceea, la un moment dat, fostul căpitan al Naționalei Spaniei ar fi cedat emoțional și s-a dus să se liniștească în bucătărie.

”Alături de cea care i-a fost parteneră timp de 12 ani și mama copiilor săi, a izbucnit în lacrimi. A spus că nu înțelege intrasigența Shakirei, care nu a fost dispusă să cedeze deloc în negocieri, dar că va pune capăt discuțiilor pentru bunăstarea copiilor. Shakira l-a îmbrățișat și consolat câteva minute în șir”, mai titrează Look, citată de Mundo Deportivo.

Gerard Pique și Shakira [Sursa foto: Facebook Gerard Pique]

Shakira i-a interzis lui Piquet ca noua iubită să se apropie de băieții lor

După ce Gerard Pique a acceptat ca băieții lui să plece în America cu Shakira, foștii parteneri au scos la vânzare vila din Barcelona pentru o sumă fabuloasă de 10 milioane de euro. Conform Smart News, Pique și Shakira au luat decizia de a vinde vila după ce artista i-a interzis fostului fotbalist să se mute împreună cu Clara Chia Marti în căminul unde au locuit împreună.

După ce a obținut custodia băieților, Shakira a avut câteva solicitări destul de ferme în acordul pe care l-a semnat cu Gerard Pique, scrie fanatik.ro. Una dintre solicitări este știută drept „clauza Clara Chia”. Mai exact, postul de televiziune Telecinco informează că artista de origine columbiană ar fi cerut ca iubita lui Pique să nu mai aibă niciun fel de contact cu Sasha și Milan. Se pare că solicitarea ar fi venit după ce în spațiul public au apărut imagini în care amanta sportivului juca fotbal cu băieții Shakirei. Mai mult, se pare că nu doar celebra artistă ar fi avut pretenții serioase, ci și actuala iubită a lui Gerard Pique. Clara Chia i-ar fi cerut fotbalistului să nu locuiască sub același acoperiș cu fosta soție în perioada în care își va vizita băieții în Miami.

Shakira și Piquet s-au despărțit după 12 ani!

Shakira și Gerard Pique au pus capăt unei relații de 12 ani, după ce fotbalistul și-a regăsit fericirea în brațele unei alte femei multe mai tinere decât artista. La circa trei luni de la anunțul divorțului, cântăreața de talie internațională a avut prima reacție cu privire la acest scandal.

Fără să se ascundă după degete, artista a recunoscut că despărțirea i-a adus foarte multă suferință și că acum se luptă din răsputeri să iasă din această situație foarte dureroasă atât pentru ea, cât și pentru copiii ei. Shakira a spus tot ce avea pe suflet legat de separere și amanta de 23 de ani pe care Pique nu a mai ascuns-o de ochii lumii.

„Este foarte greu să vorbesc despre asta, mai ales că este prima dată. Am tăcut și am încercat să procesez totul. Nu a fost dificil numai pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil. Am paparazzi în fața casei mele 24/7. Și nu există loc unde să mă pot ascunde de ei, decât în ​​ propria mea cas ă. Nu putem face o plimbare î n parc ca o familie normal ă sau s ă mergem s ă lu ă m î nghe ț at ă sau s ă facem vreo activitate f ă r ă să ne urmărească. Deci e greu.”, spune Shakira într-un interviu pentru elle.com.

Gerard Pique [Sursa foto: Facebook Gerard Pique]

Shakira a lansat piesa ,,Monotonia”

Apoi, Shakira a lansat piesa ,,Monotonia”, piesă care a captat destul de repede atenția publicului și căreia nu i-a luat foarte mult timp să devină un hit. Piesa pare să vorbească despre momentele și sentimentele prin care artista a trecut în ultima perioadă, cum ar fi despărțirea de tatăl copiilor eo. Versurile „Nu a fost vina ta, a mea nici atât. A fost de vină monotonia” din cadrul melodiei par să descrie cel mai bine ceea ce s-a întâmplat între cântăreață și fotbalistul Gerard Pique.

Videoclipul melodiei oferă imagini puternice, în care inima Shakirei ajunge pe jos, iar ea încearcă să o protejeze după care o încuie într-un seif. Într-o altă secvență apare un bărbat care poartă un hanorac alb și pantaloni de jogging gri, ținută asemănătoare cu ce a purtat fundașul FC Barcelona în videoclipul „Me Enamore“ din anul 2017.