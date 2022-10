Shakira, mesaj sfâșietor după 5 luni de la despărțirea de Pique. Artista știa de infidelitatea soțului său? „Nu am spus niciodată nimic”

In articol:

De câteva luni, Shakira trăiește una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Despărțirea de partenerul său, Pique, i-a adus multă suferință și durere. Dacă o bună bucată de vreme a decis să nu ofere niciun fel de explicație legat de acest subiect din viața sa personală, ce ceva vreme artista a decis să își exprime sentimentele,

pentru ca fanii ei să știe exact ceea ce simte.

Cu doar câteva ore în urmă, Shakira și-a luat fanii prin surprindere după ce a postat un mesaj alături de un scurt filmuleț care, pe cât de expresiv, pe atât de trist este. Cântăreața a dat încă o dată de înțeles că a primit o lovitură mare de la viață în momentul în care soțul său și-a găsit fericirea în brațele tinerei Clara Chia Marti. Aparițiile tandre ale celor doi în public au stârnit o adevărată revoltă și se pare că și multă suferință pentru Shakira.

Shakira, mesaj plin de durere postat în mediul online

Prin mesajul pe care l-a postat, Shakira a dat de înțeles că știa despre relația extraconjugală a fotbalistului.

Chiar dacă nu a spus nimic despre ce trăia, faptele soțului său au afectat-o foarte mult. Scurtul filmuleț, cu o inimă călcată în picioare, pe care l-a postat alături de mesaj, nu a lăsat loc de nicio interpretare. Shakira a decis să nu-și mai ascundă suferința.

„Nu am spus niciodată nimic. Dar mă durea. Eu știam că asta se va întâmpla”, a scris Shakira.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Shakira (@shakira)

Shakira, sacrificiile pe care le-a făcut pentru relația sa

Shakira a pus întotdeauna pe primul loc familia și și-a dorit ca micuții ei să aibă o mamă prezentă în permanență, așa că a decis să se stabilească în Barcelona, chiar dacă acest lucru a însemnat să-și reteze oportunități foarte mari pe care le-ar fi putut avea în cazul în care ar fi fost dispusă să se deplaseze de pe un continent pe altul.

Shakira a luptat pentru soțul său până în ultima clipă. Cu toate acestea, deznodământul poveștii a fost cel pe care nu și-l dorea artista.

„Am pus tot ce am avut în această relație, am dat totul pentru familia mea. Înainte să înceapă copiii mei școala, mi-am trăit întreaga existență ca artist, călătorind non-stop, mergând în diferite locuri din întreaga lume, făcând turnee, spectacole, promovare, construind școli în Columbia și înregistrând piese în diferite țări din întreaga lume.

Chiar și în primii ani ai relației mele cu Gerard și când am avut primul meu fiu, pe Milan.

L-am luat cu mine peste tot de când avea două luni. Îmi amintesc chiar că l-am alăptat constant pe platoul de filmare al emisiunii The Voice. Odată ce Milan a început școala, la sfârșitul anului 2014, am știut că trebuie să pun pe pauză călătoriile mele constante, iar cariera mea trebuia să treacă în plan secund.

Am știut că atunci când a început școala trebuia să mă stabilesc într-un loc, să îmi plantez rădăcinile în Barcelona și să fiu acolo pentru Milan, pentru Gerard și, mai târziu, și pentru Sasha. Mi-am pus cariera pe planul doi și am venit în Spania, pentru a-l susține, astfel încât să poată juca fotbal și să câștige titluri. Și a fost un sacrificiu din dragoste. Datorită acestui lucru, copiii mei au putut avea o mamă prezentă, iar eu am această legătură extraordinară cu ei, care este de nezdruncinat”, a spus Shakira.