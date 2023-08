Shakira se răzbună! Ce i-a spus lui Gerard Pique despre copii? ”Să ia distanță!” Clara Chia nu are voie să îi vadă pe cei doi băieți

In articol:

Războiul dintre Shakira (46 de ani) și Gerard Pique (36 ani) o vizează pe iubita fostului fotbalist, care nu are voie să fie în preajma copiilor cuplului, Milan și Sasha.

Ce i-a spus lui Gerard Pique despre copii? Are legătură cu Clara Chia

Shakira încă se mai răzbună pe Gerard Pique, după ce starul catalan a trădat-o cu Clara Chia! Cântăreața a dat uitării cei 12 ani de iubire și, din toată povestea lor frumoasă din trecut, acum, a rămas doar… durerea ei.

Poate tocmai de aceea, ori de câte ori are ocazia, Shakira îi mai dă câte o lovitură lui Pique. Ultima dintre ele are legătură cu cei doi fii ai lor, Sasha și Milan, pe care Gerard nu are voie să îi vadă atunci când se află prin preajmă și iubita lui. E absolut obligatoriu, susține artista, să nu fie în casă Clara Chia, chiar dacă femeia locuiește împreună cu fostul fotbalist.

Shakira s-a înțeles cu Gerard Pique în privința programului băieților

La plecarea în America, Shakira și Gerard Pique au ajuns la o înțelegere în privința băieților pe care îi au împreună.

Conform publicației ”El Mundo Deportivo”, la vremea respectivă, cântăreața a făcut atunci un prim pas în împăcarea cu Gerard Pique și s-a înțeles cu el în privința custodiei.

Astfel, cei doi au încheiat un acord, în prezența avocaților, în care s-a stipulat faptul că Sasha și Milan vor locui în continuare în Miami, iar pe timpul verii, vor putea petrece 70% din timp cu tatăl lor şi 30% cu mama lor. Mai mult, Gerard Pique beneficiază de 10 zile pe lună alături de băieții săi, pe care să îi poate avea alături și de Sărbătorile de Crăciun, Paște sau de Ziua Recunoștinței, menționează ziarul spaniol.

Clara Chia nu are voie să îi vadă!

Dacă Shakira s-a înțeles cu Gerard Pique în privința custodiei, pentru a le fi bine băieților, ei bine, în anumite privințe, a fost de neclintit.

Din ultimele informații apărute în ziarele spaniole, se pare că există o clauză introdusă în acordul dintre cei doi. Conform Mundo Deportivo, Clara Chia Marti, femeie cu care Gerard Pique a înșelat-o pe Shakira și pare a avea și gânduri de însurătoare, nu are permisiunea să fie în preajma celor doi copii. ”Să ia distanță”, susține Shakira, care nu dorește cu niciun chip ca iubita fostei vedete a gazonului să îi vadă pe Sasha și Milian.

Shakira și Drake, o nouă idilă în lumea showbiz-ului mondial

Shakira pare că și-a refăcut și viața amoroasă. Artistei îi place acum diversificarea, astfel că, după Lewis Hamilon, Daily Mail susține că, duminica trecută, după o petrecere ținută în West Hollywood, sud-americanca și cântărețul Drake au stârnit zvonuri despre o posibilă relație. Cei doi au părăsit party-ul discret, încercând să nu îi vadă nimeni. La ieșirea lor, cam pe la orele dimineții, un martor a dezvăluit pentru publicația britanică faptul că Shakira și rapperul canadian au fost văzuți plecând amândoi „la câteva minute unul de altul, la ora 3:25 dimineața”.

În ciuda faptului că nu au fost fotografiați împreună, zvonurile că artista și rapperul ar avea o idilă sau cel puțin simt o atracție unul pentru altul sunt din ce în ce mai dese. Mai ales după ce Drake a admirat-o toată seara la petrecere pe Shakira, care arăta trăznet într-un un top portocaliu și o pereche de blugi mulați pe corp.