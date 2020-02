Shakira și Jennifer Lopez, show incendiar în pauza de la Super Bowl!

Sursă foto: Twitter

Cel mai așteptat eveniment sportiv al anului a avut și un spectacol pe măsură! A fost pentru prima dată când în pauza de la Super Bowl au cântat două artiste latino: Shakira și Jennifer Lopez.

Shakira (43 de ani) a spart gheața cu cele mai cunoscute piese ale ei, în timp ce publicul a început să danseze pe ritmuri de raggaeton. Printre piesele pe care artista le-a cântat se numără: ”Hips don’t lie”, ”Whenever, Wherever”, ”She wolf” și ”Empire”.

The best birthday gift has been the support of all my fans and the most amazing and hardworking team an artist could wish for. We Latinos climbed Kilimanjaro and made history tonight and we couldn’t have done it without all of you! pic.twitter.com/fOk1BqzzL8