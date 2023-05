Shakira, speriată! Băieții săi pleacă la Gerad Pique, la Barcelona! E parte din înțelegerea cu fostul iubit! ”Nu mai are liniște”

In articol:

În vara anului 2022, Shakira și Gerard Pique au pus capăt oficial unei relații de 12 ani.

Cântăreața s-a recunoscut învinsă în fața amantei Clara Chia Marti și a decis că, pentru ea și copiii cuplului, Sasha și Milan, cel mai bine ar fi să nu mai lupte pentru inima fotbalistul, ci să ia viața de la capăt.

Din acest motiv, nici nu a vrut să mai rămână la Barcelona și, la finele lunii aprilie, forțată și de tatăl lui Gerard Pique, s-a hotărât să plece din vila în care a locuit cu fostul star al catalanilor la Miami, departe de toate amintirile care o bântuiau.

Shakira s-a înțeles cu Gerard Pique în privința programului băieților cuplului!

La plecarea în America, Shakira și Pique au ajuns la o înțelegere în privința băieților pe care îi au împreună, după cum au titrat jurnaliștii din presa internațională.

Conform publicației ”El Mundo Deportivo”, artista a făcut atunci primul pas în împăcarea cu Gerard Pique și s-a înțeles cu el în privința custodiei.

Astfel, cei doi au încheiat un acord, în prezența avocaților, în care s-a stipulat faptul că, pe timpul verii, Milan şi Sasha vor petrece 70% din timp cu tatăl lor şi 30% cu mama lor.

Mai mult, Gerard Pique va putea beneficia de 10 zile pe lună alături de băieții săi, pe care îi poate avea alături și de Sărbătorile de Crăciun, Paște sau de Ziua Recunoștinței, menționează ziarul spaniol.

Shakira [Sursa foto: Instagram]

Shakira vrea să își mute băieții pe o insulă în care se ajunge doar cu elicopterul

Plecată în America, Shakira are însă mai multe probleme. Vedeta este deranjată de faptul că băieții săi sunt agasați permanent de fotografi. Când se afla în Barcelona, Shakira a cerut discreție și a setat câteva limite în ceea ce privește interacțiunile celor din presă cu familia sa, însă, în Miami, nu se mai poate așa ceva. Presa este mai intruzivă, iar paparazzii sunt peste tot.

Din acest motiv, Shakira a luat decizia de a-și căuta o nouă reședință pentru a sta cât mai departe de lumina reflectoarelor, notează Marca. Artista este dispusă la compromisuri de imagine, pentru a-i proteja pe copiii săi și a-i ajuta astfel să ducă o viață normală. A început deja să-și caute alte proprietăți pentru a se muta și se speculează chiar că ar putea să îi ducă pe Sasha și pe Milan într-un loc unde se ajunge doar cu ajutorul unui elicopter sau a unei bărci. Este vorba despre Insula Fisher, una dintre cele mai scumpe din lume, zonă în care sud-americanca ar vrea să achiziționeze un conac.

Shakira, speriată! Băieții săi pleacă la Gerad Pique, la Barcelona! Îi este teamă de fotografi

Până la a pune în practică decizia de mutare, Shakira este acum speriată! Băieții săi urmează să plece în perioada următoare în Barcelona, la tatăl lor, ca parte a înțelegerii pe care vedeta a avut-o cu Gerard Pique.

Lucrul acesta o deranjează teribil pe cântăreață, care este conștientă că fotografii vor fi numai pe urmele copiiilor. In plus, fostul ei partener nu este atât de panicat de prezența presei în preajma lui, precum Shakira, și tocmai de aici și frica artistei de a-și expune odraslele. ”Nu mai are liniște. Încearcă să fie calmă, dar gândul îi este doar la Sasha și la Milan, și la binele lor. Speră ca totul să fie în regulă în prima vizită la Pique”, menționează publicațiile din Spania.

Shakira [Sursa foto: Instagram]