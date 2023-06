Shift spune tot! Cât de impulsiv e atunci când bea? Artistul regretă unele lucruri pe care le-a făcut sub influența alcoolului: "S-au mai umflat mușchii în anumite contexte"

In articol:

Shift, cântăreț și compozitor, se bucură de o frumoasă carieră în industria muzicală, dar și de o viață împlinită pe plan personal. La 40 de ani, nu are niciun regret și ne-a povestit cu zâmbetul pe buze despre amintirile nebune din adolescență, despre prieteni și beții, dar și despre colaborări viitoare și artiști cărora le este recunoscător în carieră.

Cum reacționează Shift la beție?

Shift nu vorbește prea mult despre viața personală, dar când o face are multe lucruri interesante de zis. Invitat în emisiunea Detectorul de minciuni, Bianca Drăgușanu l-a întrebat pe artist dacă sunt lucruri pe care le regretă că le-a făcut la beție. Artistul a răspuns afirmativ și a motivat.

"Da, am făcut. În general încerc să nu regret nimic din ce am făcut, ci să îmi asum că odată ce am făcut ceva, a trebuit să faci să treci prin experiența aia. Nu sunt un om agresiv când beau, nu sunt fan băutură, nu beau des, adică să fiu vreun petrecăreț, nu că ar fi ceva rău, doar că nu e filmul meu. Cred că am mai zis chestii rele la băutură, m-am mai enervat. S-au mai umflat mușchii în anumite contexte. Nu că am fost vreun golan, dar am văzut la băieți. Când ești pe drumul tău treaz și pur, parcă nu analizezi, nu mai vezi, nu te atrage așa. La alcool și se pare că ți-a zis pe un ton nu știu cum. Nu am băut niciodată să mă apropii de o comă alcoolică.", a declarat Shift.

Cine îl inspiră pe Shift în muzică?

Shift nu este doar cântăreț, ci și compozitor. Acesta recunoaște că sunt artiști care îl inspiră în muzica sa și pe care i-a nominalizat.

"Mă inspir mult în muzica mea. Nu aleg să iau o piesă și să o copiez, dar am văzut tot timpul că am perioade când ascult anumiți artiști și vrând nevrând cumva mă duc și eu în direcția aia. Mă inspir din afară, nu din România. Sunt oameni cum e fratele Connect-R, care ne inspirăm direct. Din afară sunt Drake, Future, Young Thug, J Balvin.", a mărturisit Shift, la Detectorul de minciuni.

