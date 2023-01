Shondy, cântăreața de muzică de petrecere, amintiri spumoase cu Jean de la Craiova! Ce a făcut artistul în turneul din America: "Așa e felul lui de a fi"

In articol:

Shondy este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe de la noi. Cântă orice gen de muzică: pop, muzică de petrecere, muzică ușoară, populară și multe altele, iar de-a lungul timpului a colaborat cu artiști extrem de cunoscuți din aceasta industrie: Jean de la Craiova, Andrei Bănuță, Alex Velea, Pepe și lista poate continua.

Shondy, totul despre turneul în America cu Jean de la Craiova

Shondy este cântăreață de muzică de petrecere și a colaborat cu diverși artiști. Unul dintre ei, cu care face o echipă excelentă este chiar Jean de la Craiova. Cei doi au fost într-un turneu în America, unde au creat amintiri fabuloase. Jean de la Craiova a fost deliciul, iar Shondy a povestit, printre altele, la emisiunea Duet, și de ce.

"Printre altele am devenit și prieteni. Jean de la Craiova este prieten cu impresarul meu, Cătălin, și așa a fost conjunctura. El e foarte tare, îl apreciez maxim. Am fost cu el în turneu în America și am putut să îl descopăr și ca om. Am stat zi de zi și cunoști omul la nervi și oboseală, atunci îl vezi cel mai bine. Dar el, vreau să îți spun că din grupul ăla mare, el venea cu vibe-ul bun. Dacă mă vedea că stau, că nu mai pot, venea și zâmbea. Îl vedeam ca pe un om care pur și simplu ne lumina pe toți cu glume. Așa e felul lui de a fi.", a declarat Shondy.

Citeste si: „Uitați cât de bine arată.” Denisa Coțolan, despre sarcină- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Cea mai mare dezamăgire a lui Shondy în muzică

Nu e așa ușor să devii cântăreț. Shondy afirmă acest lucru și consideră că pentru a avea un drum de succes în industria muzicală, ai nevoie de un impresar. Iată care a fost parcursul ei către celebritate, dar și cea mai mare dezamăgire.

"Au fost multe dezamăgiri în drumul ăsta. Am încercat de multe ori să intru în industrie, să am piesele mele. La un moment dat am zis că nu mai am nevoie de nimeni. Erau unii care ziceau hai sa facem piesa asta și nu se mai concretiza nimic. Am zis că eu oricum am bani, că îmi fac banii singură, îmi cumpăr eu clip, îmi cumpăr eu piesa și am făcut asta. Dar mi-am dat seama că nu pot singură. Am făcut piesa, clipul, dar nu s-a întâmplat nimic. Ai nevoie de un impresar bun. Singur nu ai cum să faci absolut nimic.", a mărturisit Shondy.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!