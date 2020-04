In articol:

Cu toate acestea, recunosc cei doi cântăreți, situația lor, fiind carantinați, nu a fost niciodată mai bună, iar relația dintre Armin Nicoară și Claudia Puican pare să fie mai fericită ca niciodată.

Citeste si: Claudia, iubita lui Armin Nicoară, disperată! ”Plâng... astăzi am încercat”

Citeste si: Elevă din Craiova, bătută, umilită și scuipată de o colegă. Imaginile au ajuns pe internet

”Noi, în perioada asta de carantină, ne relaxăm. Acum, dacă tot avem pauză, că până acum am tot fost cu treabă, nouă ne prinde bine toată carantina asta. Un concediu care a venit pe neașteptate. (...)Acest timp este bine-venit pentru noi pentru că avem timp să facem proiecte noi, avem timp pentru noi”, au povestit Claudia Puican și Armin Nicoară, completându-și unul altuia frazele așa cum pot face doar doi îndrăgostiți.

”Pregătim melodii noi, cântăm... Claudia gătește, pentru că așa sunt eu obișnuit, ca la mama acasă să mănânc. Și gătește foarte bine...”, explica Armin, iar Claudia Puican a și mers în bucătărie pentru a-și demonstra calitățile de bucătar favorit al iubitului ei, Armin Nicoară.

”Vrea să îmi arate că este cea mai bună... Că trebuie să o iau...”, glumea Armin Nicoară în timp ce Claudia Puican gătea de zor tot felul de preparate pentru saxofonist.

Mai mult decât atât, pentru ca timpul să treacă mai ușor în perioada în care preparatele culinare se desăvârșeau, Claudia Puican a început să cânte, spre încântarea lui Armin Nicoară, dedicând melodiile pe care le-a ”susurat la rece” familiilor despărțite de coronavirus, dar și părinților de băieți sau de fete.

Armin Nicoară și Claudia Puican, în autoizolare

”Normal că mi-e frică de acest virus, mai ales că atacă mai rău persoanele cu probleme”, ne-a spus Armin Nicoară. Iar frica lui, ne-a dezvăluit artistul, vine și din faptul că este este una dintre categoriile expuse în mod direct virusului care a făcut, deja, peste 6000 de victime în toată lumea.

”Eu am diabet. Când am văzut că cei care iau coronavirusul și sunt expuși la modul serios bolii, normal că m-am speriat. Eu, și așa, sunt extrem de atent cu diabetul, am grijă să respect toate indicațiile medicilor... Iar acum, când am văzut că virusul ăsta afectează pe cei diabetici mai grav, am decis să intru în autoizolare”, ne-a spus Armin Nicoară.

Armin Nicoară și Claudia Puican se iubesc de doi ani și vorbesc de căsătorie

”Claudia este iubita mea de ceva timp”, a spus, pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară. De altfel, datorită muzicii a cunoscut-o și pe Claudia Puican, actuala lui iubită. ”Ne-am cunoscut la un restaurant la care cântam. El a venit acolo, eu îl știam, cine nu îl știa, că e copilul lui Petrică Nicoară. A venit la mine la masă și am făcut cunoștință”, povestește Claudia Puican, iubita lui Armin Nicoară. Iar saxofonistul ne-a povestit cum a reușit să pună mâna pe ea.

ne-a mai spus Armin Nicoară despre Claudia Puican.

”Da, este adevărat că am discutat despre acest subiect, despre căsătorie. Eu însă sunt mai năzdrăvan, mai copil, și în relația noastră sunt mai copil, și nu aș vrea să fac acest pas prea curând”, a spus, Armin Nicoară sub privirile îngăduitoare ale Claudiei Puican. Cu toate acestea, a mai precizat cântărețul, căsătoria lui va avea loc totuși curând. ”Tata tot mă bate la cap să facem nunta în Antalya, cu turci, cu petrecere mai turcească. Vrea să fie ceva mai special, să fie distracția mai mare. Ne va fi greu să o facem într-un weekend, că avem foarte multe evenimente, dar o vom facem în timpul săptămânii”, ne-a mai spus Armin Nicoară despre relația cu Claudia Puican și viitorul lor împreună.