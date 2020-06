In articol:

Pe principiul, ”Între două nu te plouă”, Răzvan Botezatu a avut parte, zilele acestea de un răsfăț de zile mari, atât Claudia Stoica, cât și Raluca Dumitru, răsfățându-l pe fostul prezentator TV până peste poate, la malul mării.

Citeste si: Răzvan Botezatu, dezvăluiri exclusive despre Bianca Drăgușanu și relația ei cu Alex Bodi

Citeste si: Răzvan Botezatu face lumină în cazul ”Vulpița și Emily Burghelea”! Declarații exclusive în studioul WOWbiz.ro

Citeste si: Răzvan Botezatu, cerut în căsătorie de iubitul lui

Căldură mare, distracție multă pentru Răzvan Botezatu, Raluca Dumitru și Claudia Stoica! Cam așa au fost surprinși de paparazzii WOWbiz.ro cei trei, zilele trecute, la malul mării. Și, ca să scape de căldură, au început să se hârjonească în apă. Prima dată s-au stropit, să scape de caniculă. Văzând că nu e suficient, au decis că este cazul ”să se războiască” în apă, așa că, pe rând, Răzvan Botezatu le-a luat pe umeri pe cele două modele pentru ca distracția să fie una pe măsură, iar stropeala, de neuitat.

După ce s-au jucat așa mai bine de o oră, Răzvan Botezatu a obosit și a simțit nevoia să se întindă să lenevească la soare. Zis și făcut. Doar că, pe șezlong, paparazzii WOWbiz.ro au surprins imagini cu totul și cu totul frustrante pentru restul bărbaților. Nu de altceva, dar cât Răzvan Botezatu se odihnea, Raluca Dumitru îi făcea toate poftele și începuse deja cu un masaj pentru care, probabil, ca să îl primească jumătate din bărbații și-ar fi tăiat și un deget (iar restul chiar două), iar Claudia Stoica părea să fi scăpat de incomodul sutien și să vrea să se bronzeze, fără urme, la doi pași de ochii prezentatorului tv...

Răzvan Botezatu a recunoscut că este homosexual, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

"Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu ... "E gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer ... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu ... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!", ne-a spus Răzvan Botezatu.

"Am hotărât să nu mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim este doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund", a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu.

Raluca Dumitru și Răzvan Botezatu au renunțat la televiziune

După ce, alături de Răzvan Botezatu, a fost exclusă din echipa matinalului tv pe care îl prezentau de ani buni, cu succes, Raluca Dumitru, cei doi s-au reunit în studioul WOWviz.ro pentru a face un show de zile mari. De altfel, au recunoscut cei doi foști prezentatori au oferit același răspuns când vine vorba de televiziune. ”Am mai mult timp pentru mine, am timp și pentru afacerile pe care le derulez, nu cred că vreau să revin prea curând la televizor, zi de zi”, spunea Raluca Dumitru. Cu toate acestea, acum, după ce și-a schimbat implanturile mamare, Raluca Dumitru nu ar refuza să intre într-un show TV, lucru pe care, recunoaște Răzvan Botezatu, și l-ar dori, la rândul lui.