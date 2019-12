Joi, 5 decembrie, Andreea Răducan a demisionat din funcția de președinte al Federației de Gimnastică. Gimnasta a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă și a spus că decizia a fost luată în urma neîndeplinirii obiectivului de a obține calificarea echipelor la Jocurile Olimpice de la Tokyo

„Neîndeplinirea obiectivului, calificarea echipelor la Jocurile Olimpice de la Tokyo, m-a făcut să consider că e nevoie de schimbare, că poate nu sunt omul potrivit la conducerea federaţiei. Sub o formă sau alta o parte din membrii Comitetului Executiv nu doresc să facă o schimbare, spunând că nu sunt soluţii. Nu sunt dispusă în continuare să-mi asum ceea ce nu se doreşte a se face în continuare, motiv pentru care am decis după şedinţa Comitetului Executiv să pun punct prezenţei mele în frunte Federaţiei Române de Gimnastică”, a declarat Andreea Răducan.

Andreea Răducan: „Din cauza orgoliilor foarte mari”

„Voi rămâne în continuare alături de gimnastica românească. Cred că şi din cauza orgoliilor foarte mari ajungem în această situaţie. Am avut discuţii corecte cu antrenorii federali. Dacă nu e timp sau nu există soluţii eu nu pot să continui în acest ritm.

Cu regret părăsesc această federaţie şi vreau să mulţumesc partenerilor noştri MTS şi COSR care au fost alături de noi. Nu cred că au fost lucruri pe care noi să le fi cerut fără a avea un răspuns afirmativ. Problema rămâne că noi nu putem să ne ridicăm la nivelul cerinţelor partenerilor noştri. Au fost multe lucruri propuse, dar puţine au avut un răspuns”, a mai spus fosta gimnastă Andreea Răducan.