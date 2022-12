„Și-a bătut joc de tine cu îmbrăcămintea asta” Cristina Ciobănașu, gafă de proporții în văzul tuturor! Internauții au crezut că nu văd bine

In articol:

Cristina Ciobănașu a atras criticile fanilor săi după ca a postat în mediul online o serie de fotografii din cadrul unui eveniment la care au fost prezente mai multe vedete. De data aceasta actrița a ieșit din zona sa de confort și a ales să poarte o ținută cu totul atipică în comparație cu ceea ce și-a obișnuit fanii de-a lungul timpului, cei mai mulți dintre ei având parte de un real șoc.

În imaginile postate de Cristina Ciobănașu se poate observa că hainele pe care le poartă, un sacou și o pereche de pantaloni, sunt mult mai mari decât măsura sa. Acest trend, de a purta haine cât mai largi, a fost lansat de vedetele de pe covorul roșu și se pare că actrița a copiat în detaliu acest nou concept. Ideea nu a fost deloc pe placul fanilor săi. Aceștia nu s-au sfiit să îi atragă atenția în secțiunea de comentarii, spunându-i că acest stil nu i se potrivește.

Cristina Ciobănașu, criticată de fani după ultima apariție publică

Ultima apariție publică a Cristinei Ciobănașu nu s-a dovedit a fi un eșec din punctul de vedere al fanilor săi. Cei mai mulți dintre aceștia și-au exprimat o părere negativă despre abordarea actriței, menționând, de asemenea, că nu este necesar să adopte noile trenduri pentru a se face plăcută.

„Nu nu... și iar nu. O fi interesant să fi la modă dar efectiv nu te avantajează deloc. Trebuie să porți ce îți stă bine, nu ce se poartă....”, „Nu o sa înțeleg niciodată de ce te-ai îmbracă in halul asta… de ce îți iei haine cu 2 numere mai mari... tu in general te îmbraci frumos, dar acum e ciudata ținuta. No hate.”, „De ce ar fi la modă așa ceva?”, „Parcă cineva si-o bătut joc de tine cu îmbrăcămintea asta”, „Sincer... nu ești tipul de om trendy sau high fashion. Ești o persoana care joaca în telenovele. Drăguță. Normala. Nimic ieșit din comun. Acest aer de vedeta nu te prinde. Nu ești tu.”, sunt doar câteva dintre comentariile venite din partea internauților.