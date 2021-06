Și-a legănat fetița peste balcon până a ucis-o. Micuța a căzut în gol de la etajul al șaselea: „Mami, mi-e foarte foarte frică”

In articol:

Anna Ruzankina, în vârstă de 23 de ani, și-a ucis fetița, după ce preț de mai multe minute a legănat-o peste balustrada balconului, fiindcă plângea. Din păcate, copila a căzut în gol 20 de metri.

Și-a ucis fetița de trei ani pentru că plângea

Camerele de supraveghere au surprins accidentul, iar pe filmare se putea auzi cum micuța își implora mama să înceteze pentru că îi este extrem de frică.

„Mami mi-e foarte foarte frică”, țipă îngrozită fetița în timp ce era atârnată peste balcon.

Doar câteva secunde a durat până când trupul micuței s-a izbit de asfalt. Mama cobora imediat și vede cum fetița ei zace la pământ. Pe imagini se poate observa cum femeia este uimită de faptul că fiica ei nu mai este în viață.

A luat-o în brațe și s-a întors cu ea în casă, iar în timpul petrecut în lift, încearcă din răsputeri să o aducă la viață.

Potrivit informațiilor din partea autorităților, Anna și-a ținut fetița de doar 3 ani deasupra balconului doar de materialul fragil al tricoului purtat de aceasta. În momentul în care tricoul s-a rupt, fata a căzut în gol de la etajul șase.

Anna Ruzankina[Sursa foto: Captură YouTube]

Un martor a declarat că a auzit întreaga scenă și când minora o implora pe mama ei să înceteze.

„Apoi brusc am auzit zgomotul unei căzături puternice. Țipetele s-au oprit. Când m-am întors, am văzut o fetiță zăcând pe astfalt, într-o baltă de sânge. Am chemat Salvarea, eram în stare de șoc.”, a declarat martorul, conform Daily Mail.

Mama fetei susține că aceasta s-a cățărat pe pervaz și a căzut singură peste balcon. Aceasta a fost reținută de polițiști și riscă să ajungă în spatele gratiilor pentru 21 de ani.