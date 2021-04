Și-a omorât mama chiar de ziua ei și s-a denunțat în direct la un post de televiziune! „ Am crezut că este o glumă de 1 aprilie”

In articol:

Astăzi este 1 aprilie, supranumită și „ziua păcălelilor”, iar ce s-a întâmplat vă avertizăm că nu este nicio glumă. Un bărbat din Iași a recurs la un gest extrem chiar de ziua de naștere a femeii care l-a adus pe lume.

A sunat la un post de televiziune și a amenințat că o va ucide pe cea cere i-a dat naștere. Toată lumea a crezut că este o glumă, dar s-a dovedit a fi realitatea cruntă. Individul a înjunghiat-o fără milă pe mama lui care ulterior a murit.

Și-a omorât mama și s-a autodenunțat la un post de televiziune[Sursa foto: PixaBay]

Și-a omorât cu sânge rece propria mamă

Autorul crimei avea afecțiuni psihice, iar de curând fusese externat de la Spitalul de Neuropsihiatrie Socola. Astăzi, 1 aprilie, chiar de ziua mamei sale, bărbatul a amenințat, în direct, la un post de televiziune, că are de gând să o omoare pe femeie. Toți au crezut că este vorba despre o glumă.

Totuși, moderatoarea emisiunii a alertat autoritățile care au făcut verificări. Se pare că bărbatul din Iași s-a ținut de cuvânt, din păcate. Polițiștii au găsit-o pe femeia de 69 de ani într-o baltă de sânge, înjunghiată în zona gâtului și în stare de inconștiență.

Au intervenit și medicii care au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a o salva, însă, eforturile lor au fost în zadar și i-au declarat decesul.

„La data de 01.04.2021, IPJ Iași a fost sesizat, de o moderatoare de la Nașul TV, cu privire la faptul că un bărbat, de 38 de ani, a sunat în direct la emisiunea ei și a menționat că o va ucide pe mama sa. Imediat a fost direcționat un echipaj la fața locului, care a găsit o femeie, în vârstă de 69 de ani, ce prezenta o plagă înjunghiată în zona gâtului și se afla în stare de inconștiență, iar autorul era în altă cameră.

Un echipaj medical a efectuat manevrele de resuscitare, dar ulterior a fost declarat decesul. Din primele date s-a stabilit că autorul suferă de afecțiuni psihice și a fost externat de curând de la Spitalul de Neuropsihiatrie Socola", a transmis IPJ Iași.

Gabriela Calițescu [Sursa foto: Facebook]

Moderatoarea emisiunii a crezut că este vorba despre o păcăleală de 1 aprilie: „ Vă dați seama în ce pericol suntem?”

Gabriela Calițescu, moderatoarea emisiunii în care a intrat în direct ucigașul, era convinsă că este vorba doar despre o glumă, dar cu toate astea a apelat serviciul de ugență 112 și a alertat autoritățile.

„Eu am crezut că este o glumă fiind 1 aprilie. Am stat de vorbă cu dumnealui, am vorbit cu Poliția, cu Salvarea. Mi s-a părut incredibil că o persoană care trece prin așa ceva sună la televiziuni, nu la autorități. Vă dați seama în ce pericol suntem?”, a declarat Gabriela Calițescu, moderatoare Nașul TV.