Și-a pierdut singurul fiu în incendiul de la Colectiv și a devenit mamă la 52 de ani. Întâmplarea miraculoasă din familia regretatului Andrei Bucă

Andrei Bucă a fost unul dintre tinerii care și-a pierdut viața în incendiul de la Colectiv, din 30 octombrie 2015. Devastați de durere că singurul lor fiu a murit la 29 de ani, părinții acestuia au avut parte de o minune.

Întâmplare miraculoasă în familia lui Andrei, tânărul mort la Colectiv

După ce și-au pierdut unicul fiu în tragedia de la Colectiv, Dorin şi Marcela Bucă, au avut nevoie de o motivație puternică pentru a trăi în continuare. La șase luni de la incendiu, tatăl lui Andrei Bucă a luat pentru prima data în considerare ca el și soția sa să aibă încă un copil. Deși Marcela Bucă avea o vârstă la care medicii nu îi dădeau mari speranțe, la 52 de ani a dat naștere unei fetițe.

„Eu nu cred că eu, după acel accident, am mai fost eu! Cred că vreo 6 luni de zile n-am ştiut ce se întâmplă cu mine şi am trăit într-o ceaţă. Când mi-am revenit cât de cât, mi-am dat seama că ori mai avem un copil, ori încetăm să mai existăm”, mărturisea Dorin Bucă la Antena3, la 4 ani de la tragedie.

Cei doi soţi au avut emoții uriașe pe parcursul sarcinii și au dezvăluit că obișnuiau să trimită analizele în China pentru a se asigura că bebeluşul din pântece se dezvoltă normal. „Pentru mine Andrei este undeva plecat. Eu cred că el trăieşte undeva şi eu sper să mă întâlnesc cu el peste zeci de ani, după ce cresc fetiţa. Pentru că am o obligaţie faţă de ea. După acea haină neagră pe care am îmbrăcat-o la moartea lui Andrei, Dumnezeu ne-a dat o altă haină albă. Pe aceea am îmbrăcat-o pe haina neagră. După ce am aflat că a rămas însărcinată, am trimis analizele în China ca să ne dăm seama dacă va fi sănătos, normal… Atunci, de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril am primit răspuns că totul este în regulă şi că este fetiţă! În momentele astea, rămâi mut”, mai

spunea Dorin Bucă.

Părinții lui Andrei Bucă

Copilul s-a născut la ora în care a murit fratele său, Andrei Bucă

Pe data de 30 martie 2017 se năștea micuța Andreea Gabriela, la ora 22:30, aceeași oră la care murise fratele său mai mare. „Fetiţa s-a născut în aceeaşi zi, pe 30 şi la aceeaşi oră când a plecat Andrei. Pe 30 a fost accidentul de la Colectiv, fetiţa s-a născut pe 30 martie, la aceeaşi oră: 22:30”, declara Dorin Bucă.

Tatăl lui Andrei Bucă mărturisea că micuţa Andreea seamănă foarte mult cu fratele ei. El spunea că fetița obișnuiește să-l strige pe nume atunci când vede tablourile cu el. „ Seamănă ca două picături! Acelaşi păr, acelaşi mers, aceeaşi ochi, aceeaşi viteză în mişcare, poate chiar puţin peste Andrei. Este foarte isteaţă, face puzzle cu două mâini deodată, e un vis de copil (…) Deja se uită la tablourile lui Andrei, spune *Andei, Dei…*. Se joacă pe lângă ele. Dacă vede că eu mă duc la tablou şi îi pup mâna, vrea şi ea. O să fie o legătură peste ani cu totul excepţională. Dar va fi greu să-i povestim. Va trebui să afle de la noi întâi”, spunea bărbatul.

Andrei Bucă, victimă la Colectiv

Andrei Bucă absolvise Facultatea de Arhitectură și lucra la o firmă de calibru din București. Deși primea oferte din străinătate, tânărul a vrut să devină un architect de renume în România și s-a încăpățânat să rămână în țară. La vârsta de 29 de ani avea să-și piardă viața în incendiul de la Colectiv, din 30 octombrie 2015.

SURSE: Antena3