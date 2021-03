Și-a ținut fratele mort pe canapea timp de câteva luni, pentru că îi era frică să stea singur în casă!

In articol:

Un bărbat din Ucraina și-a ținut fratele mort pe canapea, pentru că îi era frică să stea singur în casă! Ba chiar mai mult, timp de câteva luni bune acesta s-a purtat de parcă fratele lui era încă în viață. Vecinii au anunțat autoritățile, după ce nu îi mai văzuseră de ceva timp.

Și-a ținut fratele decedat în casă

Valeriy, în vârstă de 52 de ani, a trăit alături de fratele lui mort timp de mai multe zile. Bărbatul din Ucraina l-a lăsat pe canapea, după ce acesta a suferit un atac de cord. Timp de mai multe luni, Valeriy a dormit și chiar a mâncăat alături de Andrey, în vârstă de 42 de ani, care se afla într-o stare de descompunere avansată.

Într-un final, vecinii au anunțat autoritățile, după ce nu îi mai văzuseră pe cei doi frați. Astfel, în Novomoskovsk, Ucraina a fost găsit cadavrul bărbatului decedat.

În momentul în care a fost întrebat de către polițiști de ce a recurs la acest gest, Valeriy a răspuns că ''a trăit cu cadavrul pentru că îi era frică de singurătate'' .

Albina, o vecină, a făcut primele declarații despre momentul îngrozitor în care a simțit mirosul puternic: 'Când am intrat în casă am simțit o duhoare îngrozitoare. O figură umană zăcea pe canapea. Era acoperită cu o pătură. Când am aruncat pătura deoparte, am văzut un schelet uman putrezit. Valeriy a dormit și a luat o masă lângă cadavrul în descompunere timp de câteva luni. L-a tratat pe fratele său de parcă ar fi fost în viață, continuând să vorbească cu el. A spus că se teme de singurătate".

Casa în care Valeriy și fratele mort locuiau[Sursa foto: pexels]

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost preluat de către autorități, iar la momentul actual a fost deschisă o anchetă.

''În timpul unei examinări superficiale, nu au fost găsite semne de violenţă pe corp care să provoace decesul. Conform informaţiilor, victima a murit din cauze naturale", a declarat Hanna Starchevska, purtătorul de cuvânt al poliției, potrivit Mirror.