„Și alte fete trec prin asta” Cum au reacționat copiii Georgianei Lobonț atunci când au aflat că mama lor a pierdut sarcina? Artista a rămas mută de uimire când a auzit replicile micuților, chiar când se afla pe patul de spital

În urmă cu câteva ore, în miez de noapte, Georgiana Lobonț a făcut anunț în mediul online că a pierdut sarcina, după ce s-a oprit din evoluție la 7 săptămâni. Vestea a venit ca un șoc peste ea și pentru cei dragi, care așteptau cu nerăbdare venirea pe lume a noului membru al familiei.

Artista a mărturisit că a aflat acest cumplit lucru luni, după ce a fost la medic cu copiii ei, cu intenția de a asculta bătăile inimii bebelușului, însă abia în urmă cu câteva ore și-a găsit puterea să și spună acest lucru.

În momentele în care medicul i-a dat neașteptata și trista veste că a pierdut sarcina, Georgiana Lobonț se afla la clinică cu cei doi copii ai săi, micuții fiind primii care i-au putut oferi o vorbă bună mamei lor după ce a primit șocul vieții sale. Spre surprinderea artistei, aceștia s-au dovedit a fi foarte înțelegători și maturi în fața unei asemenea situații, oferindu-i putere și motivație de a merge mai departe după primirea veștii șocante că a pierdut sarcina.

Ce au spus copiii Georgianei Lobonț în momentul n care au aflat că mama lor a pierdut sarcina?

În ciuda durerii sufletești imense pe care o simte în aceste momente, Georgiana Lobonț s-a simțit pe deplin împuternicită de incurajările copiilor ei pe care i le-au dat chiar în momentul în care se afla pe patul de spital. Fiul său i-a spus că nu este prima femeie care se confruntă cu această situație neplăcută și că totul va fi bine, iar fiica sa i-a mărturisit că partea bună este că are în viața ei deja doi copii care o iubesc

necondiționat, în acele momente Georgiana Lobonț dându-și seama de faptul că are toate motivele să lupte cu toate armele pentru a le oferi micuților tot ceea ce este mai bun.

În cadrul aceluiași mesaj, Georgiana Lobonț a dat de înțeles că nu îi este deloc ușor să dea o asemenea veste, menționând că este de părere că s-a grăbit atunci când, imediat după ce a făcut testul de sarcină, a și dat vestea tuturor în mediul online că urmează să devină mămică, având în vedere că sarcina era destul de mică.

Artista a menționat că, de acum înainte, va încerca să fie mai rezervată cu bucuriile din viața sa și să își trăiască motivele de fericire în liniște.

„Pentru ei viața noastră are sens... datorită lor totul trece mai frumos și cu bucurie și fericire. Ei ne dau putere și dorința de a merge mai departe și de a face lucruri frumoase, de care să fie mândri. Ei au fost consolarea mea. Edi mi-a zis «Lasă, mami, că și alte fete trec prin asta, o să fie bine», iar Irina a continuat «Bine că ne ai pe noi, mami». Aceste cuvinte mi-au rămas printare în cap din acel moment și mi-am dat seama de maturitatea lor, deși sunt mici. Ei mi-au adus primul zâmbet pe față cu aceste vorbe. De ce să fiu supărată? Viața merge mai departe! Activitatea mea continuă, cursul vieții noastre o să fie normal, ca înainte. Nu putem avea doar bucurii. Poate că trebuia să fiu mai rezervată cu fericirea noastră. Cineva mi-a spus că fericirea are nevoie de liniște. Cred că am să ți cont de acest lucru. Tot ce îmi doresc este să nu mă stresați cu telefoane și cu întrebări, pentru că nu vreau să mă încarc negativ. Eu repet, privesc partea bună a acestei relații... consider că Dumnezeu încearcă doar oamenii care consideră că pot duce. Am multe proiecte în derulare și cred că ele îmi fac foarte bine în aceste momente. Vă pup și vă mulțumesc pentru toate gândurile voastre.”, a scris Georgiana Lobonț în mediul online.

