Și șoarecii preferă dulciurile! Rozătoarea a fost filmată în timp ce mânca un ou de ciocolată într-un magazin din Cluj

Șoarecele a mâncat liniștit dintr-un ou de ciocolată [Sursa foto: Captură YouTube] 11:17, iul 4, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Imagini incredibile au fost făcute publice în mediul online, asta după ce un șoarece a fost filmat în timp ce mânca dintr-un ou de ciocolată.

Un copil, care voia să își cumpere o ciocolată de pe acel raft, a văzut șoarecele și și-a alertat tatăl.

Bărbatul le-a atras atenția angajaților prezenți în hypermarket, dar aceștia au avut o atitudine nepăsătoare.

“ Fiica mea mi-a atras atenția ca pe raft este un șoricel, care mânca ciocolata. Am sesizat vânzătoarea, dar nu a părut interesată ”, a declarat tatăl fetiței, pentru stiridecluj.ro.

Citeste si: Incredibil! Un șoarece a devenit vedetă peste noapte, după ce un pensionar s-a trezit că îi făcea ordine noaptea în atelier

Citeste si: Ioniță de la Clejani, primele declarații despre divorțul de Viorica: „Suntem triști”- bzi.ro

Reacția magazinului nu s-a lăsat așteptată

Responsabilii hypermarketului din Cluj-Napoca au reacționat la imaginile respective și au dat asigurări că a fost un episod izolat. Totodată, ei au asigurat clienții magazinului că posibilele produse atinse de șoarece au fost distruse.

Citeste si: Ai visat soareci? Uite ce inseamna asta pentru tine!

“ Regretăm acest eveniment cu totul neașteptat și izolat și vă asigurăm că am luat imediat toate măsurile pentru a elimina orice risc pentru consumatori și pentru a elucida cauzele pentru care a apărut. Astfel, am dispus, conform normelor și procedurilor interne, igienizarea și deratizarea întregului magazin precum și casarea mărfurilor pentru care există cea mai mica suspiciune că au intrat în contact. Suntem în continuare în alertă și am sporit controalele și filtrele pe care le punem în practică în mod uzual. Magazinul face cu frecvență săptămânală procesul de deratizare. Ultima deratizare a avut loc miercuri 30.06.2021. În spatele fiecărei deratizari avem un proces verbal care atestă lipsa neconformităților. În urma sesizării de azi am luat măsura de a suplimenta cu încă o deratizare în seara aceasta ”, au declarat reprezentanții hypermarketului.