Sibienii au primit-o cu bratele deschise pe Andreea Mantea, amfitrioana reality show-ului "Casa iubirii”! “Am avut o discutie cu Mos Craciun…”

Andreea Mantea și echipa show-ului ”Casa Iubirii” au ajuns ieri pentru doua zile la Sibiu, in cautarea tinerilor dornici sa isi gaseasca jumatatea in cadrul celebrului reality show. Frumoasa prezentatoare Kanal D ii asteapta in continuare la casting pe cei care doresc sa participe in calitate de concurenti ai emisiunii, astazi, intre orele 10:00 si 20:00, la Hotel Continental Forum, Sibiu.

Tinerii care s-au prezentat ieri la casting au fost extrem de entuziasti si plini de speranta ca vor avea sansa de a intra in "Casa iubirii", dar si fericiti sa o cunoasca pe celebra prezentatoare care a stat de vorba cu fiecare in parte pentru a-i cunoaste mai bine, dar si pentru a le diminua emotiile.

Intr-o pauza de casting, frumoasa vedeta s-a bucurat de o plimbare prin Targul de Craciun, presarata cu surprize de tot felul

Andreea Mantea nu putea rata unul dintre cele mai frumoase targuri de Craciun din Romania si, dupa incheierea zilei de casting, s-a plimbat prin Piata Mare din

Sibiu, a gustat din bunatatile pregatite de localnici si s-a bucurat de imensul brad de Craciun si de luminitele colorate din centrul istoric al orasului.

Prezenta ei nu a trecut neobservata si timp de cateva ore, Andreea Mantea a facut poze alaturi de fani, le-a povestit sibienilor despre “Casa Iubirii”, a oferit autografe celor mari si dulciuri celor mici. Si pentru ca a dat nas in nas cu Mos Craciun, Andreea Mantea i-a impartasit acestuia o dorinta.

"Sibienii m-au impresionat prin caldura, sinceritatea si bucuria cu care te inconjoara de la prima interactiune. Si ma refer aici si la tinerii care au venit la casting din dorinta de a ajunge in <Casa iubirii>, dar si la oamenii veseli, primitori pe care i-am intalnit in centrul Sibiului, un oras frumos cu oameni frumosi. Am avut si o discutie si cu Mos Craciun si l-am rugat sa ii ajute pe toti cei care isi doresc sa isi intalneasca jumatatea. Noi o sa ii dam Mosului o mana de ajutor si abia astept sa ii intalnesc si astazi pe toti cei care vor veni sa ne cunoasca si sa ne impartaseasca gandurile lor, pentru ca astazi vom fi in Sibiu pana la ora 20:00", a spus Andreea Mantea.

Toti tinerii care doresc sa isi intalneasca un partener sau o partenera de viata sau sa isi faca noi prieteni, sa traiasca experienta vietii lor sau sa experimenteze caruselul emotiilor din "Casa Iubirii" pot veni si astazi la casting, la Hotel Continental Forum Sibiu, pe tot parcursul zilei, pana la 20:00.