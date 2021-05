Sile Cămătaru ar fi fost internat într-un spital al penitenciarului, după ce s-ar fi infectat cu virusul SARS-CoV-2

In articol:

Sile Cămătaru trece printr-o perioadă extrem de grea, iar starea sa de sănătate are de suferit în această perioadă. Un apropiat al interlopului a dezvăluit că acesta s-ar fi infectat cu virusul SARS-CoV-2 chiar în spatele gratiilor, iar asta este cu atât mai grav cu cât Sile are și alte comorbidități.

Sile Cămătaru s-a infectat cu coronavirus și a transferat într-un spital al penitenciarului

Temutul Sile Cămătaru, pe numele său real Vasile Balint, are mari proleme în această perioadă cu sănătatea. Nu doar că are afecțiuni cronice mai vechi care îi dau mari bătăi de cap, ci, potrivit informațiilor spynews.ro, se pare că o persoană din anturajul lui Sile Cămătaru ar fi dezvălui că interlopul s-a infectat și cu coronavirus chiar din spatele gratiilor. Acesta se pare că mai suferă și de diabet și are și niște probleme cardiace.

Potrivit sursei citate, interlopul a fost internat de urgență într-o unitate medicală suport COVID a penitenciarului, unde a primit tratament conform protocolului, mai ales în contextul în care are și alte afecțiuni care i-ar fi putut pune serios sănătatea în pericol.

Sile Cămătaru a fost condamnat de 7 ori în ultimii 30 de ani

Șeful clanului Cămătarilor a fost condamnat definitiv la închisoare, anul trecut, în februarie. Atunci, magistrații au decis că are de ispășit o pedeapsă de 6 ani pentru infracțiunea de proxenetism.

A fost acuzat că în 2014 a format un grup infracțional organizat care a facilitat practicarea prostituției. Tinerele are plasate în mai multe saloane de masaj, iar clienți le erau cei care frecventau cazinourile. În acest dosar apar mai multe nume, printre care cel al fratelui fotbalistului Marian Aliuță.

Pe lângă ultima sentință, Sile Cămătaru mai are de executat alte 1.210 zile în spatele gratiilor dintr-o condamnare de 13 ani anterioară, într-un alt dosar.

Interlopul a fost condamnat de cel puțin 7 ori în ultimele trei decenii. Potrivit informațiilor Rise Project, șeful Cămătarilor și-a primit prima sentință în 1989. Atunci, el și fratele său, Nuțu, au fost condamnați la 8 ani, respectiv 5 ani, dar au fost eliberați în urma unui decret de amnistiere semnat de Nicolae Ceaușescu.