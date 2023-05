Silvana Rîciu a ajuns la capătul puterilor. Fiica sa cea mare, Andrada, vrea să plece de acasă: „E cam mică, totuși. Mi-e frică”

In articol:

Pe lângă faptul că Silvana Rîciu are probleme cu soțul tinerel care nu prea stă pe acasă, vedeta se confruntă cu încă o situație neplăcută din care nu știe cum să iasă. Fiica interpretei de muzică populară vrea să plece din sânul familiei și să călătorească în toată lumea.

Silvana Rîciu, probleme cu fiica cea mare

Tânăra urmează să susțină examenul de maturitate, Bacalaureatul, în doar câteva săptămâni, însă gândul îi stă la vacanțe și călătorii cu prietenele.

Silvana Rîciu se poate lăuda cu o fată foarte frumoasă, harnică și deșteaptă. Tânăra este un elev model, are bursă de merit și își face mama mândră la orice pas. Cu toate acestea, interpreta de muzică populară nu îi poate îndeplini toate dorințele, întrucât pe unele le consideră destul de deplasate pentru vârsta ei.

Silvina Rîciu a ajuns să aibă probleme cu Andrada de la un timp, deoarece adolescenta intenționează să plece de acasă după ce va da examenul de Bacalaureat. Andrada își dorește să călătorească prin mai multe locucuri doar ea cu prietenele, fără familie, și deja are programată o vacanță la Paris. Mama sa, însă, nu este de acord deloc și refuză categoric să o lase să plece singură, considerând că este prea mică.

Citește și: Silvana Rîciu și soțul ei, pact secret înainte de a forma un cuplu. Ce condiție i-a impus artista pentru a-i da o șansă: ”Îmi era rușine”

Citește și: „Facem un anunț: vindem un copil” Silvana Rîciu vrea mai multă intimitate cu soțul ei! Cum au glumit cei doi într-un interviu? „Chiar ducem lipsă”

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Femei înșelate cu peste 170.000 de euro de un bărbat cunoscut pe rețelele de dating, care se dădea drept om de afaceri- stirileprotv.ro

„Fiica mea s-a făcut fată mare. Andrada e pasionată deja de modă, își alege outfit-urile singură. Ea e la modă, eu cred că sunt cea mai demodată din familie.

Modelul ei sunt eu. Ea cânta, învață și foarte bine, e premiantă, are brusă de merit. Anul acesta, suntem în focuri căci urmează să dea examenul de Bacalaureat. Vrea apoi să dea la medicină, să fie neurochirug.

Ea mă ajută foarte mult în casă, e mâna mea dreaptă. Acum mai puțin că e ocupată și cu școala. Nu știu ce o să mă fac când o să plece de acasă, pentru că ea vrea să plece în lume, să călătorească foarte mult.

Mi-a cerut, deja, să o las să plece la Paris cu prietenele, dar mi-e frică. E cam mică, totuși. Dacă ar fi după ea, ar pleca în foarte multe vacanțe. Stai să se facă un pic mai mare și o să o las să plece singură. Deocamdată, să mai stea pe lângă mine, să mă ajute cu cea mică, cu Anastasia!”, a declarat interpreta de muzică populară, pentru click.ro.

Nici soțul Silvanei Rîciu nu stă prea mult pe acasă

Silvana Rîciu poate fi considerată o mamă eroină. Vedeta își crește cei trei copii și în același timp se ocupă și de cariera sa. Soțul său, Nicușor Ioniță, este foarte ocupat cu viața profesională și nu stă mai deloc pe acasă, astfel că solista se ocupă în totalitate de familie și treburile casnice.

Citeste si: „Nu puteam, nu era genul meu.” Mara Bănică a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Simona Gherghe și Mirela Vaida- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 10 mai 2023. Ce sărbătoare este miercuri? Zi cu dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Rose Hanbury, presupusa amanta a printului William, o noua lovitura! Cum a fost surprins fiul ei alaturi de printul William- radioimpuls.ro

„Eu îmi doresc toți copiii să fie realizați. Am copii care învață bine, sunt asculători și care sunt pe placul oricărei mame. Orice mamă și-ar dori să fie împlinită. E greu cu trei copii. Este foarte complicat, pentru că e o normă întreagă. Nu ai timp de tine absolut deloc. Mă mai ajută Andrada atunci când are timp și nu e ocupată cu școala. Am toată nădejea în ea și în ei!

Sincer nu mă gândeam să mai fac un copil. Luca își dorea foarte mult un frățior, mai mult surioară. Mi-era teamă de fapt pentru că eu nu sunt un om prea răbdător. Acum, Anastasia îmi solicită răbdarea la maxim, nu am altă variantă. Trebuie să-mi țin nervii în frâu. Noi mamele trebuie să ne sacrificăm!

Soțul nu prea mai stă pe acasă. El este plecat tot timpul. Are și o școală de muzică, are și o emisiune de folclor, se ocupă și de părinții lui, de mama lui. Așa că totul a rămas pe capul meu. Tot ce ține de copii, de casă îmi revine mie, ca mamă”, a mai spus Silvana Rîciu.

Silvana Rîciu, probleme cu fiica cea mare [Sursa foto: Instagram]