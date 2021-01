Silvana Rîciu își chema soțul de la serviciu să facă amor cu ea! Cum a reușit cântăreața să rămână însărcinată la câteva luni după nuntă?

In articol:

Silvana Rîciu și noul ei soț, Nicușor Ioniță, au stabilit ca după nuntă să conceapă propriul copil iar pentru ca acest lucru să se întâmple, s-au gândit să se grăbească. Anul acesta, Silvana împlinește 40 de ani iar Nicușor este cu 3 ani mai tânăr decât ea.

În timpul postului, au luat o pauză de la partidele de amor

Așa se face că Silvana și Nicușor au decis să lucreze ”organizat” .Ei și-a calculat perioadele în care să facă amor în funcție de zilele în care cântăreața era mai fertilă. Nicușor a fost cel care a ținut ”calendarul” iar Silvana avea grijă să-i amintească soțului ei că trebuie să vină acasă mai devreme , pentru a se pregăti de ”treabă”.

Silvana și Nicușor s-au căsătorit în 2019

„După nuntă, prima dată am încercat să ramân însărcinată în octombrie. Eu mi-am calculat perioada fertilă, am și extins-o o zi înainte, una după, ca să fiu sigură, dar nu s-a întâmplat în luna aceea. Și bine că nu s-a întâmplat pentru că am avut intervenții stomatologice destul de grele și ar fi trebuit să fac întrerupere de sarcină din cauza anesteziilor. Apoi am intrat în post, de sărbători nu se face așa ceva, iar pe 4 ianuarie am rămas însărcinată. Nicușor mi-a tot luat teste de fertilitate, de ovulație, ca să știm când e perioada bună. Noi am plănuit totul, nu se putea să ratăm și luna aia.”,au

marturisit Silvana si Nicusor pentru Star Popular.

”Am lucrat foarte mult ca să facem bebele. Perioada fertila înseamn șapte zile”,a explicat Nicușor Ioniță pentru sursa citată. ”De fapt, e o zi. Dar i-am zis șapte ca să fim siguri! Dacă o ratam? El era la școală cu elevii, îl sunam să vină acasă repede”,a povestit și Silvana.

Sarcină cu emoții din cauza unui test

Silvana a născut anul trecut, în septembrie

Cei doi au mărturisit că perioada sarcinii nu a fost lipsită de emoții. Bebelușul a avut un scor scăzut la testul de detectare a sindromului Down, lucru care i-a neliniștit profund pe cei doi soți. Până la urmă, Silvana și Nicușor s-au liniștit în momentul în care au aflat că respctivul scor se obține printr-un simplu calcul matematic unde este foarte importantă vârsta mamei. Cum Silvana nu mai era o mămică tânără, scorul a fost unul scăzut. Până la urmă, totul s-a încheiat cu bine iar Silvana a născut un copil perfect sănătos și frumos.