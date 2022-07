Silvia Dumitrescu, blonda Epocii de Aur, a eclipsat marea! Imagini rare cu artista în vârstă de 62 de ani, pe plaja de la Vama Veche | EXCLUSIV

In articol:

Vedetele au luat cu asalt litoralul, weekendul trecut, la mare, iar Silvia Dumitrescu nu a făcut excepție.

Celebra artistă a mers la Vama Veche, acolo unde a fost surprinsă și de paparazzi WOWbiz.ro.

Artista s-a bucurat de soare, de plajă și de compania persoanelor alături de care a mers pe litoral. Paparazzi au surprins-o chiar la plajă, acolo unde le-a demonstrat femeilor că poți arăta bine indiferent de vârstă.

Silvia Dumitrescu a cucerit plaja din Vama Veche [Sursa foto: WOWbiz ]

Silvia Dumitrescu, la plajă în Vama Veche

Cântăreața de muzică pop s-a bucurat de câteva zile de relaxare, la plajă, în Vama Veche, acolo unde au găsit-o și paparazzi WOWbiz.ro. Vedeta s-a bucurat de soare și a petrecut timp alături de cei care au însoțit-o.

Paparazzi au surprins-o într-un costum de baie albastru marin, culoare ce se îmbină perfect cu părul blond. La cei 62 de ani ai săi, artista arată fenomenal, demonstrând astfel femeilor că poți să te menții în formă indiferent de vârstă.

Silvia Dumitrescu, la plajă în Vama Veche [Sursa foto: WOWbiz ]

Silvia Dumitrescu a slăbit 15 kilograme în 2020

Artista a vorbit, în trecut, despre modul în care a slăbit spectaculos. Vedeta spune atunci că a avut câteva kilograme în plus, însă a apelat la o dietă care să o ajute să ajungă la forma pe care și-o dorea.

„ Am slăbit, da, vreo 13-14 kilograme in aproape 4 luni. Am ținut un regim strict, mai exact, am mâncat la ore fixe.

Am renunțat la dulciuri, carbohidrați, pâine, prăjeli, la mâncarea nesănătoasa. Ma simt bine si sunt mulțumită de cum arat. Recent, la o emisiune, am îmbrăcat si eu o fusta scurta, după vreo 20 de ani de când nu mai făcusem asta ”, a explicat Silvia Dumitrescu în trecut.

Deși are 62 de ani, Silvia Dumitrescu nici nu își arată vârsta. Cântăreața de muzică ușoară este la fel de exuberantă, optimistă și veselă ca în tinerețe!

Silvia Dumitrescu și Florin Ochescu, o căsnicie de peste trei decenii

Solista de muzică pop și Florin Ochescu trăiesc o frumoasă poveste de iubire și sunt căsătoriți de mai bine de trei decenii. Artista a vorbit în trecut despre secretele relației lor și mai ales despre cum mențin flacăra iubirii aprinsă.

„ E o bucurie să constanți că ne-a fost bine și de aceea nici nu ne dăm seama cum a trecut vremea. Ne-am cunocut în 90, la o petrecere, el a plecat atunci în Olanda și când a revenit în țară ne-am împrietenit, apoi am plecat în Olanda în turneu și acolo ne-am logodit și acolo am și rămas însărcinată.

Încă ne iubim, încă nu ne-am plictisit unul de celălalt E vorba despre potrivire aici. El face parte din aceeași zonă a meseriei, pentru că se ocupă tot cu muzica. Suntem independenți, pentru că ne-am dat această libertate. Nu se bagă niciunul pe felia celuilalt și totul a pornit de la încredere, respect. Bineînțeles că din prima am avut această îndrăgosteală și aceste sentimente frumoase, dar acum parcă sunt din ce în ce mai profunde ”, a povestit ea, în cadrul unei emisiunii TV.

Silvia Dumitrescu, un om cu zâmbetul pe buze în ciuda problemelor

În trecut, solista a vorbit și despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Silvia Dumitrescu mărturisea că are o imunotiroidie, boală pe care este nevoită să o ducă „până la capătul vieții”.

„ Am o imunotiroidie. Este o boală pe care trebuie să o duc până la capătul vieții. Nu are niciun leac. Este o boală autoimună. Trebuie să mă împac cu ideea aceasta.

Am şi momente când mă simt mai bine, am şi momente când îmi dă bătăi de cap, dar… după cum se ştie, şi acele kilograme în plus pe care le-am căpătat de mult timp sunt din cauza acestui lucru. Tot metabolismul devine mai lent”, a mărturisit ea în trecut, potrivit România TV.

