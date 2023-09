Silvia Dumitrescu, detalii neștiute despre trauma suferită după moartea mamei sale! Artista nu își amintește nimic din ziua înmormântării: „Eram acolo”

In articol:

Silvia Dumitrescu se numără printre cele mai îndrăgite și longevive artiste de muzică pop de la noi din țară. Cântăreața a trecut prin clipe grele, în urmă cu câțiva ani, când mama sa s-a stins din viață mai devreme decât ar fi trebuit, din cauza unei boli nemiloase.

Silvia Dumitrescu, răpusă de durere după ce mama ei a murit

Silvia a vorbit pentru prima dată despre cea mai grea perioadă a ei și a dezvăluit de ce nu își amintește nimic de la înmormântarea mamei sale.

Silvia Dumitrescu a trecut prin multe clipe grele după ce femeia care i-a dat viață fost răpusă de o boală cruntă. Artista a dezvăluit că a avut o relație foarte apropiată cu mama ei, care a murit la doar 59 de ani din cauza cancerului la sân. Aceasta a fost atât de afectată încât a fost nevoită să ia calmante pentru a nu i se face rău, astfel că nici măcar nu își mai amintește cum a fost la înmormântare. Tot ce știe este că alături de familia ei au fost mari nume din industria românească.

Citește și: Gabriela Cristea, acuzată că o copiază pe Simona Gherghe! Detaliul care nu a trecut neobservat pe rețelele de socializare: „Ce să faci și tu?!”

„Când a murit mama mea, eu am stat numai pe calmante și toți mă luau de lângă ea și mă duceau în altă parte, să nu mi se facă rău. La înmormântare nici nu știu cum a fost. Eram acolo, dar nu îmi amintesc nimic. Îl întrebam pe fratele meu cine a fost. Printre alții, am aflat că au fost și Monica Anghel, Laura Stoica, Dana Bartzer și Dan Craimerman (Dana și Dan sunt nașii de botez ai lui Iulian).”, a declarat Silvia Dumitrescu pentru Viva.ro.

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Fata de la țară care tunde iarba dezbrăcată. A câștigat o avere din „grădinărit obraznic”- stirileprotv.ro

Silvia Dumitrescu s-a îmbolnăvit după moartea mamei sale

Șocul suferit de Silvia Dumitrescu i-a adus o povară pe care este nevoită să o care pentru tot restul vieții.

Artista a descoperit, la scurt timp după moartea mamei sale, ca suferă de tiroidă autoimună, afecțiune ce și-a pus amprenta și asupra siluetei sale, astfel că a fost nevoită să țină mereu diete.

Citește și: Patronii stației GPL care a explodat la Crevedia au fost arestați preventiv! Ce acuzații le sunt aduse?

„În urma pierderii mamei mele – a murit la 59 de ani, de cancer, când băiețelul meu avea 10 luni – am avut un șoc emoțional atât de puternic, încât m-am îmbolnăvit. Am fost la un doctor endocrinolog și am aflat că am noduli pe tiroidă și hipotiroidie. Iar după niște ani, când niciun tratament nu mă mai salva, am mers în Germania, la o doctoriță care mi-a dat diagnosticul de Tiroidită Autoimună Hashimoto. Am înțeles atunci că silueta mea va avea tot timpul de suferit, că voi avea o lipsă permanentă de anumite vitamine, că voi obosi mai ușor și că starea mea emoțională va avea de suferit (atacuri de panică, stare de agitație, nervozitate, palpitații).”, a mai povestit artista pentru sursa menționată anterior.

Citeste si: „Minune de fetiță!” Armin Nicoară a dat vestea cea mare! Fanii artistului au așteptat acest moment cu nerăbdare- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 septembrie 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Trei dintre membrii formației Șuie Paparude, transportați la spital în urma unui accident rutier- radioimpuls.ro