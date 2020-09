Silviu Mototolea[Sursa foto: Jurnalul Național ]

Despre Silviu Mototolea s-a scris în presă că ar fi văr cu Emi Pian și a fost și el la un pas de face pușcărie, dar a scăpat din motive medicale. Ulterior, s-a mai scris că ar fi verișor cu soția lui Emi Pian și că ar fi ocupat o funcție publică timp de 4 luni în Consiliu de Administrație al ROMFILATELIA. Astfel, Silviu Mototolea a oferit primele declarații cu privire la speculațiile care au vuit în presa din România după moartea lui Emi Pian.

Cine este de fapt Silviu Mototolea, după ce s-a scris că ar fi rudă cu Emi Pian

Silviu Mototolea neagă că ar fi rudă cu vreunul dintre membrii clanului Duduienilor, ba mai mult, spune că nu știe ce înseamnă să fii interlop. În plus, el a declarat că se simte trist că oamenii îl denigrează doar pentru că este rom și că îl cheamă Mototolea.

„Mă numesc Silviu Mototolea și declar public nu doar că nu sunt interlop, dar nici măcar nu știu ce înseamnă acest lucru. Mă numesc Silviu Mototolea și declar public:

Nu am absolut nicio legătură cu clanul Duduienilor.

Nu sunt cumnatul lui Emi Pian.

Nu sunt verișorul văduvei lui Emi Pian.

Nu există vreun grad de rudenie între mine, familia mea și vreun clan de interlopi.

Nu am fost certat vreodată cu legea, cercetat penal sau implicat în poveștile cu clanuri preluate de aproximativ toată presa din România.

Am fost membru provizoriu pe un loc vacant al CA Romfilatelia SA, timp de 3 luni. Am demisionat din acest post în momentul în care am văzut că unele grupuri de interese vizau postul pe care îl ocupam eu și mai ales când am văzut că sunt pregătiți să se folosească de absolut orice mizerii la adresa mea”, a spus Silviu Mototolea, potrivit Jurnalul Național.