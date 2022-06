Silviu Prigoană a vrut să lase totul în urmă înainte să-și ridice „imperiul”: „Eu am vrut să emigrez atunci” | EXCLUSIV

In articol:

Afaceristul, un om trecut prin viață și care a cunoscut și urcușuri, și coborâșuri, a povestit pe larg mai multe episoade care l-au format. În emisiunea „Fiță cu Adiță”, prezentată de Adiță Voicu, Prigoană a dezvăluit cum a reușit să-și facă intrarea în lumea afacerilor după o perioadă tragică, de cotitură, care l-au

Silviu Prigoană: „Am vrut să emigrez în Japonia, în Tokyo.”

făcut să se gândească la plecarea peste hotare.

Într-un decor tradițional japonez, în propria casă, Prigoană s-a întors, pentru câteva clipe, în trecutul său tumultuos, și într-o tinerețe care a coincis cu o perioadă cu multe schimbări atât pentru el, cât și pentru România. După un accident grav suferit la doar 22 de ani, când și-a pierdut un picior și a fost aproape de moarte, și după pierderea tragică a primei soții, mama celor doi băieți mari ai săi, Prigoană a vrut să-și reseteze complet viața.

„A fost fulgerător și n-a fost simplu, pentru că am rămas cu doi copii. Unul de 2 ani și unul de 5 ani, moment în care m-am și mutat la București după înmormântare. Eu am vrut să emigrez atunci. Am avut și o discuție în familie și am zis <<Gata, am plecat!>> Ca tâmpitul, am vrut să merg în cel mai mare oraș de pe planetă, să nu mă cunoască nimeni. Am vrut să emigrez în Japonia, în Tokyo, și am depus cerere la ambasadă, să-mi dea azil politic. Au râs ăia pe la ambasadă de mine...<<Dom’le, în România e democrație! Ce azil politic?!>> Eram tâmpiți! Lumea fugea din țară...azil politic. Și atunci ne-am stabilit la București”, a dezvăluit Silviu Prigoană, în exclusivitate, în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

Silviu Prigoană: „Tot ce s-a întâmplat în viața mea a fost o întâmplare!”

Odată ajuns în București, nimic nu l-a mai oprit pe Prigoană, care și-a extins afacerile în domeniul salubrizării și a ajuns inclusiv mogul de media. Popularitatea sa a culminat în perioada 2008-2012, când a fost deputat PDL în Parlamentul României, și când a fost foarte urmărit în lumea mondenă prin prisma căsniciei lui Adriana Bahmuțeanu.

„Tot ce s-a întâmplat în viața mea a fost o întâmplare! N-am plecat eu cu traista în băț, de la Gherla, să vin eu să mă fac deputat. A fost o întâmplare că am ajuns în București. A fost o întâmplare că am deschis o grămadă de business-uri. A fost o întâmplare că am fost deputat. Totul a fost din pură întâmplare! N-a fost nimic calculat, socotit de mic. Culmea este că nu doar eu sunt în situația asta! La toți li s-a întâmplat la fel. Am avut și o șansă, pentru că, la Revoluție, nu eram nici sugar, nici pensionar. Un pensionar ce să facă altceva la Revoluție decât să se pensioneze? Un sugar? Ăla avea trabă cu biberonul. Atunci era și piața goală, și s-au putut face lucruri. Erau gunoaie peste tot! Hai să cărăm gunoaie! Am avut norocul că am avut mereu lângă mine oameni specialiști când am deschis afacerile”, a mai spus Silviu Prigoană.