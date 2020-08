In articol:

Silviu Prigoană a aruncat bomba despre Adriana Bahmuțeanu într-un interviu pe care l-a dat pe canalul de Youtube al lui Cristi Brancu. La un moment dat, întrebat despre copiii pe care-i are cu Adriana Bahmuțeanu, Silviu Prigoană a spus: ”Am înțeles că mama copiilor mei s-a căsătorit. Nu știu exact, nu e treaba mea. Eu așa am auzit, dar nu am văzut certificatul de căsătorie. Eu, în principiu, mi-aș dori să se căsătorească, să fie fericită, că până la urmă merită. Viața nu e făcută doar din chinuri și din ratinguri”, a afirmat Silviu Prigoană.

De altfel, de luni bune, cei doi copii ai cuplului Prigoană-Bahmuțeanu locuiesc cu tatăl său, în vila pe care acesta o are în București. După o lungă perioadă de scandaluri, pare că între cei doi foști soți, lucrurile s-au liniștit, iar Adriana Bahmuțeanu că a acceptat situația ca băieții să locuiască cu tatăl lor.

De altfel, conform ultimei decizii a Instanței, copiii locuiesc la Silviu Prigoană, iar Adriana Bahmuțeanu are dreptul să stea cu ei două weekend-uri pe lună. Procesul între cei doi părinți nu s-a încheiat însă. ”Mama copiilor a făcut apel și avem de finalizat procesul legat de domiciliul copiilor. Urmează să primim un termen, probabil în septembrie, octombrie, pentru că Instanțele fiind foarte aglomerate. Cred că anul acesta se va finaliza, adică până la finalul anului va fi o decizie definitivă cu rămânerea copiilor cu domiciliul la mine. Copiii sunt ok”, a spus Silviu Prigoană în interviul pentru Cristi Brancu.

Cu cine se iubește Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu se iubește de ceva timp cu solistul grec Nikolaos Papadopoulos, însă relația lor a fost secretă până în momentul în care, în urmă cu câteva săptămâni, bărbatul a fost dus cu forţa în carantină la Techirghiol. Atunci, Adriana Bahmuţeanu a făcut publică relaţia, mai ales din dorinţa de a-l ajuta. De curând, Adriana Bahmuțeanu a vorbit, într-un interviu pentru ziarul Click!, despre relația ei cu Nikolas Papadopoulos.

“Ne ştim de vreo trei ani, dintr-un cerc de prieteni. Mai precis, ne-am cunoscut la ziua de naştere a cântăreţei Minodora. Am devenit iubiţi. Nu am mediatizat, pentru că nu am vrut să mă mai expun. Eram în perioada când aveam vreo 50 de procese cu Prigoană şi inclusiv avocata mi-a recomandat să fiu discretă. A înţeles şi el, l-am rugat frumos să înţeleagă că, până nu avem o relaţie consolidată, să nu ne afişăm, iar el s-a dovedit a fi o persoană foarte înţelegătoare, s-a dovedit a fi un om cu suflet mare, un prieten foarte bun. Anul trecut, când am stat şase ore în operaţie, a stat după mine prin spital. Se gândea să nu păţesc ceva”, a declarat Adriana Bahmuţeanu pentru Click!

Adriana Bahmuțeanu a vorbit și despre o eventuală căsătorie cu Nikolaos Papadopoulos „În ceea ce mă priveşte, nu cred că un act de căsătorie mi-ar schimba cumva relaţia! Nu cred că actul ţine o căsnicie, ci parteneriatul domestic. Nu ştiu, habar nu am! Nu m-am gândit dacă o să fac sau nu o nuntă sau să mă căsătoresc, dar oricum nu se poate cu această pandemiei”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu despre relația cu Nikolas Papadopoulos.