Silviu Prigoană, dezvăluiri uluitoare ”Am cerșit la metrou” VIDEO

Silviu Prigoană a lucrat ca frigotehnist într-o fabrică din Gherla, când a avut loc un accident în urma căruia i-a fost strivit un picior, iar medicii au fost nevoiți să-l amputeze. Silviu Prigoană avea atunci 22 de ani, a stat 3 luni în spital, timp în care a suferit 3 operații. La ultima intervenție, organismul său a cedat și a fost timp de câteva minute în moarte clinică. Apoi, un an a umblat în cârje, până rana i s-a vindecat și a putut să poarte prima proteză.

În urma accidentului, Silviu Prigoană putea să iasă la pensie, însă a preferat să muncească și să construiască un imperiu financiar.

Și totuși, Silviu Prigoană a fost vreodată complexat de handicapul său? Este întrebarea pe care Denise Rifai i-a adresat-o afaceristului în emisiunea sa de la Kanal D.

”Nu. N-am reușit să fiu complexat pe tema asta. Am făcut și niște experimente cu televiziunea, prin anii 2002-2003. Îmi dădeam proteza jos și mă duceam și cerșeam la metrou. Nu mă cunoștea lumea pe vremea aia. Am cerșit la metrou ca experiment, ca să vedem cam cât se câștigă. Și vă pot spune că, în comparație cu persoanele mai în vârstă, eu câștigam mult mai bine pentru că eram tânăr, doamnele îmi dădeau mai mulți bani decât domnii. Am făcut astfel de experimente fără niciun fel de jenă. Adică, nu-mi era rușine că sunt fără un picior. Nu aveam de ce să ascund astfel de lucruri. Că nu eram vreun manechin”, a povestit Silviu Prigoană în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Silviu Prigoană și-a deschis un centru de protezare

De altfel, handicapul său i-a dat lui Silviu Prigoană și ideea unei alte afaceri. Pentru că, spune el, prima proteză pe care a avut-o era din lemn și era foarte grea, iar pentru următoarele trebuia să se ducă să le comande în Germania, Silviu Prigoană a deschis un centru de protezare, unde se fabrică proteze și orteze, dar care oferă și consiliere și consultanță persoanelor cu handicap.