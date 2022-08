Silviu Prigoană și-a luat copiii și a plecat din țară, după logodna Adrianei Bahmuțeanu! Ce surpriză le-a făcut micuților: "Vara asta am zis să le fac mai multe capricii!"

In articol:

Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu nu au rămas în relații bune, însă atunci când vine vorba despre cei doi copii pe care îi au împreună, își iau în serios rolul de părinți.

Vara aceasta afaceristul a decis să le facă o surpriză micuților, așa că au bifat mai multe vacanțe în străinătate. Iată ce locații au vizitat!

Citeste si: Iubitul Adrianei Bahmuțeanu a luat o decizie radicală, la scurt timp după logodnă. Se va întâmpla în curând: „Îmi pare rău că am pierdut atâta timp”

Silviu Prigoană: "Nu e prima dată când încercăm să facem tot felul de lucruri speciale!"

Silviu Prigoană a decis să-și răsfețe din plin fiii cei mici, în această vară. Afaceristul, Maximus și Eduard și-au făcut bagajele și au plecat să viziteze Europa. De pe lista destinațiilor nu au putut lipsi Amsterdamul și Parisul: "Vara asta am zis să le fac mai multe capricii, mai ales că în ultimii doi ani cu pandemia asta pe cap, nu prea am reușit să facem ceea ce ne propusesem. Nu e prima dată când încercăm să facem tot felul de lucruri speciale, dar vara asta, în ciuda tuturor mișcărilor din aviație, cu uite greva, nu e greva, ba avem piloți, ba nu avem personal de alt tip, am reușit să ne strecurăm și să ajungem peste tot acolo unde ne-am și și-au dorit.

Citeste si: ,,E trist să te trezești și să vezi mesaje de condoleanțe!” Karmen, fiica lui Adrian Minune a reacționat dur, după ce s-a zvonit că Florin Salam ar fi murit- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce Silviu Prigoană a felicitat-o pentru logodna cu George Restivan: „Îi mulțumesc”

Am pus în principal accentul pe țări europene. Cel mare a ajuns mai întâi la un fel de campionat de Nintendo, care s-a ținut la Amsterdam. Nu mă pricep la așa ceva, așa că nu vă pot da detalii.(...) Tot el și-a dorit să vadă și Muzeul Luvru. Așa că am alocat câteva zile și Parisului, fiindcă nu poți epuiza comorile acelui muzeu în doar o zi.", a declarat Silviu Prigoană, pentru impact.ro.

Silviu Prigoană, alături de băieții săi, Maximus și Eduard [Sursa foto: Captură video]

"Zilele astea am ales să ne odihnim prin țară!"

Nu numai vacanțele în străinătate i-au fascinat pe Maximus și Eduard Prigoană. Tatăl lor susține că există câteva locuri din țară pe care băieții abia așteptau să le viziteze. Unul dintre ele se află chiar la 50 de kilometri de Capitală: "Le-am spus că vor merge unde vor și m-am ținut de cuvânt. Însă zilele astea am ales să ne odihnim prin țară. Nu la mare, ci în complexul Sărulești, la vreo 50 de kilometri de București. E foarte fain acolo! Am ales să ne cazăm, să pescuim, să facem și schi nautic.", a mai spus Silviu Prigoană.

Silviu Prigoană [Sursa foto: Captură TV]