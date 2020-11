Silviu Prigoană șterge pe jos cu Adriana Bahmuțeanu în direct! Afaceristul este mai furios ca niciodată: „A distrus doi copii”. Vedeta nu a rezistat atacurilor și a făcut un gest extrem

Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu

Cel mai controversat cuplu din istoria showbizului românesc, format din Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu, nu a îngropat securea războiului. Mai mult, cei doi pare că se războiesc mai rău ca niciodată.

In articol:

După cinci ani în care nu au existat confruntări publice între ei, iată că Silviu Prigoană a rupt tăcerea în cel mai agresiv mod cu putință. Invitat telefonic în cadrul unei emisiuni televizate la care participa fosta lui soție, afaceristul a răbufnit și a făcut-o albie de porci pe mama copiilor săi. Adriana Bahmuțeanu nu a rezistat atacurilor și a părăsit platoul de urgență.

Scandal de proporții între Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu

Mărul discordiei dintre cei doi este situația în ce privește domiciliul copiilor. Silviu Prigoană a acuzat-o pe vedetă că nu are grijă cum trebuie de cei doi băieți, dar și-a dorit atât de mult să scape de ea, încât i-a cedat tutela minorilor.

Silviu Prigoană, alături de Adriana Bahmuțeanu

„Cel mic, Eduard, avea o greutate normală, că am toate cântarele la zi. S-a îngrășat 25 de kilograme în doi ani. M-a sesizat Protecția Copilului, m-a sesizat școala în toate documentele, moment în care am fost acuzat că nu mă ocup de educația copiilor și am renunțat inclusiv la tutelă.

Tot ce a cerut doamna Bahmuțeanu în procesul de divorț, eu i-am pus pe masă. Ia tutela, ia copiii, du-te de aici și pa, la revedere, eu știind circul care urmează, cunoscând acest element nociv pentru societate și pentru familia mea, Adriana Bahmuțeanu”, a spus Silviu Prigoană.

Adriana Bahmuțeanu a părăsit platoul, după ce Silviu Prigoană a jignit-o

Vedeta nu a rezistat să fie jignită ca pe vremuri de soțul ei și a ieșit furtunos din platou. „Vă rog frumos, nu permit să mă mai jignească nimic. Deci am spus că gradul meu de toleranță s-a redus la 0. Ori știe să poarte un dialog civilizat, ori mă ridic și plec. Nu-l mai las să mă denigreze public”, a spus Adriana.

Silviu Prigoană, afacerist

Totuși, acest lucru nu l-a oprit pe Silviu Prigoană, care a continuat avalanșa de insulte la adresa fostei sale soții „Doamna Adriana Bahmuțeanu să-și vadă de treabă, pentru că a distrus doi copii. Punctul meu de vedere este următorul: eu nu mi-am dorit copiii ăștia la mine acasă.

I-am lăsat la mamă când am plecat, cu hârtie notarială. Protecția Copilului împreună cu școala și cu doamna judecător au decis să schimbe domicilul la mine! De ce oare”, a continuat fostul soț al vedetei.