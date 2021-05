Silviu, supraviețuitor al incendiului din Colectiv, mărturisiri cumplite: ”Aș vrea un copil, dar cum îl voi putea mângâia cu mâinile acestea?”

In articol:

Silviu Ciocanelli, unul dintre supravieţuitorii incendiului de la Colectiv, a făcut mărturisiri cumplite la cinci ani și jumătate de la trageide. Tânărul a vorbit despre propriile cicatrici pe care le vede precum nişte "bombe cu ceas". Silviu, în vârstă 26 de ani din Câmpina, a dezvăluit un lucru care-ți face pielea de găină: se teme să aibă un copil pentru că nu îl va putea mângâia cu mâinile sale "arse şi distruse".

După cinci ani și jumătate de la tragedia în care au murit 64 de oameni, Sivli spune că nu mai caută vinovați. ” Aș vrea să am o familie, un copil, dar, oare, cum îl voi putea mângâia cu mâinile acestea? Ce îi voi povesti eu despre drama tatălui său?”, se întreabă Silviu, cu lacrimi în ochi, într-un interviu acordat publicaţiei Observatorul Prahovean.

Silviu a stat două luni în comă. După ce s-a trezit, printr-un miracol, s-a apucat să scrie poezii. „ Am plâns, am urlat, am simțit frică, frustrare și furie laolaltă. Volumul de poezie „Scrum” a fost felul meu de a îmi striga neputința și durerea”, a spus tânărul.

”Încercăm să ne vindecăm rănile, dar încă nu avem odihnă/

Până nu vom vedea zilele, când se va face dreptate deplină!/

Acele flăcări vor arde mereu în al nostru gând/

La fel cum amintirea lor arde viu în fiecare rând”, sunt câteva versuri din poezia „ Nu uitați de noi”, de Silviu Ciocanelli.

Silviu Ciocanelli a fost infectat COVID-19

După nenorocirea de la Colectiv, Silviu a avut de trecut un alt hop: a avut COVID-19!

„ Am suferit șoc după șoc. Cel mai frică mi-a fost când am aflat că am contactat Covid, în februarie. Starea mea de sănătate nu îmi permite să mă mai lupt și cu așa ceva. Mă gândeam doar la asta: iar spital, iar intubat, iar cu întrebarea mereu în gând, dacă trăiesc sau mor. Din fericire, stăm azi de vorbă, semn că Dumnezeu are alte planuri cu mine”, a povestit Silviu.

Tânărul, mutilat în incendiul de la Colectiv, are certificat de handicap din cauza arsurilor suferite pe 30% din suprafața corpului. „Î n procent de 80% sunt incapabil să desfășor o muncă fizică. Și azi oamenii se uită la mine ciudat când îmi văd arsurile. Am făcut implant de păr, însă sunt zone care nu au mai putut fi acoperite, arsurile au fost până la os. Am suferit și intervenții pentru refacerea simetriei feței. Mâinile dor cel mai rău. Acum sunt tânăr, dar pe măsură ce trece timpul, toate aceste cicatrici vor fi precum niște bombe cu ceas. Pielea va ceda…”, a adăugat el.