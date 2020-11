Simina, acuzaţii grave că ar fi înşelat o creatoare de modă si o vloggeriţă din Italia "Am facut plangere la politie"

Simina, acuzata de o tanara din Italia [Sursa foto: Instagram]

Simina a avut parte de câteva scandaluri în ultima perioadă, iar acestea nu au pornit de la relația ei cu foștii colegi de la Puterea dragostei, așa cum ne-am fi așteptat.

In articol:

O creatoare de modă, dar și o vloggeriță din Italia susțin că ar fi fost înșelate de Simina. Dacă în ceea ce privește designerul, Simina şi-a recunoscut greşeala, cu Elena Stolnic, o tânără care locuieşte în Italia, scandalul este în toi.

Mai exact, Simina a fost acuzată de creatoarea de modă că ar fi primit două ţinute, iar condiţia era să se pozeze în ele şi să le promoveze pe pagina ei de Instagram, lucru pe care Simina nu l-ar fi făcut.

Citeste si: Simina de la Puterea dragostei, declarații neașteptate despre relația cu Jador: „A fost în capul lui!”

Citeste si: Abia acum începe războiul: Trump apare la TV. Panică mare printre Democrații din America! - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

"Am greşit faţă de doamna Cera pentru că nu am ştiut să mă exprim. Am mers eu şi soţul meu la ea la atelier, am probat nişte rochii. Am ales o rochie şi un set alb pentru a doua zi. Mi-a spus că în ziua aceea să postez un giveaway să dau o salopetă. Am fost de acord, ma gandeam că suma celor două giveaway-uri acoperă cele două ţinute. Iar după, mi-a cerut să postez o poză cu ţinuta de la botez. Am ales o poză şi a zis că nu-i prea place şi să o sterg si să fac alta. Am zis bine, că o să fac alta la ziua mea. Nu am avut un loc potrivit unde să fac o poza cu rochia elegantă de la doamna Cera şi nu am mai făcut nicio poză. Nu mă simţeam foarte comod, numai ce am născut şi mă simţeam foarte grasă, nu puteam să fac poza. Într-un fel îmi era şi foarte ruşine să-i spun asta", s-a dezvinovăţit Simina într-o emisiune tv.

Citeste si: Simina de la Puterea Dragostei a răbufnit! Cum a pus-o la punct pe o internaută care contesta că Zănoagă nu ar fi tatăl lui Dominic: „Poate așa știi tu, dar...”

Elena Stolnic i-a trimis 300 de euro Siminei[Sursa foto: Instagram]

Simina, acuzata de Elena Stolnic din Italia ca nu i-a mai dat banii inapoi

În ceea ce o priveşte pe Elena Stolnic, aceasta susţine că a făcut plângere la poliţie în Italia după ce i-a trimis Siminei 300 de euro ca să facă un giveaway care să o ajute să-şi crească numărul de urmăritori de pe pagina de Instagram.

"I-am dat 300 de euro şi au venit 400 de urmăritori. Eu am cerut 20.000, aşa fusese înţelegerea cu ea", a susţinut Elena într-o emisiune tv. Mai mult, pentru că Elena îi cerea socoteală pentru bani şi îi voia înapoi, Simina a blocat-o pe toate conturile de socializare şi nici nu i-a mai răspuns la telefon, susţine vloggerita din Italia.

Simina se apără şi spune că din partea ei totul a fost in regulă, că a făcut giveaway-ul promis, a desemnat câştigătorul. "Eu am demonstrat că mi-am îndeplinit promisiunea. La acest concurs s-au înscris aproape 4.000 de persoane, am desemnat și câștigătorul, am și postat la story la mine pe pagina de Instagram”, susține Simina.